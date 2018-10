"Pudełkowe" data center na topie

W swoim raporcie firma IDC wyróżniła kilka kategorii systemów konwergentnych. Są to: infrastruktura zintegrowana, architektura referencyjna i zintegrowane platformy. Ostatnią kategorię tworzy infrastruktura hiperkonwergentna (HCI). To segment rynku, który zanotował największą dynamikę wzrostu - aż o 78,1% w ujęciu rocznym.

Era hiperkonwergencji?

Jedną z najważniejszych cech infrastruktury hiperkonwergentnej jest integracja wielu elementów składowych w ramach jednej usługi. W efekcie wdrażanie systemów HCI jest znacznie szybsze – można je zainstalować nawet w ciągu 2 minut. Fizyczna infrastruktura HCI może zostać przy tym umieszczona w siedzibie przedsiębiorstwa, dzięki czemu biznes nie musi się obawiać o kwestie prawne. Z kolei dzięki warstwie programowej zarządzanie tego typu systemami IT staje się prostsze i tańsze oraz nie wymaga dodatkowych rąk do pracy.

Gdy brakuje rąk do pracy

Kwestia zatrudnienia jest o tyle istotna, że według najnowszego raportu ManpowerGroup wynika, że 52% polskich firm ma problem ze znalezieniem nowych pracowników. Na samym rynku IT brakuje ok. 50 tys. takich pracowników, a niejednokrotnie nie mają oni też odpowiednich umiejętności. Według Gartnera, nawet 70% pracowników na całym świecie nie posiada kompetencji, by umożliwić swoim firmom cyfrową transformację.

Stanisław Bochnak, Senior Business Solutions Strategist w VMware Polska zaznacza, że problemy kadrowe są szczególnie odczuwalne, gdy polskie firmy chcą się rozwijać i zakładać nowe oddziały – w Polsce i za granicą. Nie dość, że stworzenie odpowiedniego zaplecza IT ma swoją cenę, to do tego brakuje im odpowiedniego personelu technicznego – w terenie. Rozwiązania hiperkonwergentne według eksperta mają być remedium na tego typu problemy. Dlaczego? Zarządzanie takim centrum odbywa się z poziomu konsoli, którą obsługują specjaliści IT znajdujący się w firmowej centrali. Większość skomplikowanych zadań realizowana jest jednak przez oprogramowanie dostawcy. Dzięki wirtualizacji i automatyzacji, do obsługi większej liczby oddziałów nie trzeba zatrudniać dodatkowych pracowników, co ma bezpośrednie przełożenie zarówno na niższe koszty działania jak i na poprawę niezawodności.

Źródło: VMware Polska