PSP ostrzega: przez oszustwo "na znajomego z Facebooka" możesz stracić pieniądze

Uważaj, komu przekazujesz pieniądze

Jeśli ktoś - nawet osoba bliska - nagle w korespondencji przez media społecznościowe (np. Messengera) prosi o pieniądze, zawsze trzeba być czujnym - bez względu na to czy będzie to zwykły przelew, przekaz pocztowy, gotówka czy transakcja BLIKIEM.

W sytuacji nagłej prośby o pożyczkę przez media społecznościowe najlepiej zadzwonić do takiej osoby, żeby zweryfikować czy ktoś się pod nią nie podszywa.

Złodzieje bowiem oszukują użytkowników serwisów społecznościowych podszywając się pod ich znajomych lub licząc na ich dobre serce.

Jak wygląda oszustwo "na znajomego" z użyciem BLIKIEM? Oszust prosi ofiarę o wygenerowanie kodu BLIK, następnie wprowadza go do bankomatu, a potem ofiara musi potwierdzić transakcję na swoim telefonie. Zatem złodziej nie zrealizuje transakcji BLIKIEM bez udziału i decyzji ofiary. Z tego powodu złapanie oszusta może być trudne, bo osoba oszukana sama udostępnia kod i potwierdza transakcję.

Ostrożnie na zakupach

Jeśli kupujemy coś od osoby prywatnej przez internet, szczególnie na portalach społecznościowych, warto prosić o odbiór osobisty i dopiero wówczas płacić. Nie wolno podawać żadnych swoich danych – także kodów BLIK - osobom nieznajomym. Należy unikać podejrzanych sklepów internetowych, a w przypadku nieznanych sklepów czytać opinie.

Pilnuj swoich danych

Każdy powinien zabezpieczać dobrze swoje własne konta w mediach społecznościowych, np. na Facebooku. Koniecznie trzeba korzystać z uwierzytelnienia dwuskładnikowego – dzięki niemu logowanie na nowym urządzeniu trzeba potwierdzić kodem otrzymanym w SMSie. Dlatego nawet jeśli złodziej uzyska dane logowania do naszego konta, nie zaloguje się na nie na swoim urządzeniu bez potwierdzenia tego kodem.

Nie wolno podawać nikomu danych do logowania – ani do serwisów społecznościowych, poczty mailowej, jak i do telefonu czy tym bardziej aplikacji mobilnej banku.

Źródło: Polski Standard Płatności (operator płatności BLIK)