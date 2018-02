Przywileje podatkowe dla twórców? Na pewno zmiana kosztów uzyskania przychodu

Dla pracowników bez zmian

Pracownicze koszty uzyskania przychodu od wielu lat nie rekompensują w sposób adekwatny kosztów ponoszonych przez pracowników w związku z podjęciem pracy. Pracownik ponosi pewne koszty, m.in. związane z dojeżdżaniem do pracy i obniżenie podstawy opodatkowania wynagrodzenia o koszty uzyskania przychodu powinno rekompensować mu te wydatki. Obecnie obowiązujące kwoty kosztów uzyskania przychodów nie zmieniły się od 2008 r.

Podstawowa stawka naliczana przy ustalaniu wysokości zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzeń wynosi 111,25 zł miesięcznie. Jeszcze bardziej nieadekwatnym kosztem jest kwota przysługująca pracownikom dojeżdżającym do pracy spoza innej miejscowości. W takim przypadku pracownik ma prawo obniżyć wysokość podatku, odliczając od podstawy opodatkowania kwotę kosztów uzyskania przychodów w wysokości 139,06 zł miesięcznie.

Limit kosztów dla twórców wyższy o 100%

Sejm wprowadził zmiany w przepisach podnosząc limity kosztów dla twórców, ograniczając jednocześnie krąg osób upoważnionych do skorzystania z tej preferencji (precyzuje to art. 22 ust. 9a i 9b ustawy PIT po nowelizacji). Osoby wykonujące prace twórcze, niezależnie od podstawy zatrudnienia (z wyłączeniem przedsiębiorców), mogły dotychczas korzystać z 50% kosztów uzyskania przychodów. Obowiązywał jednak górny limit przychodu w wysokości 42 764 zł rocznie. W ramach wspierania kreatywności limit ten od 2018 r. został podniesiony o 100%. Obecnie wynosi 85 528 zł rocznie.

Zmiana dotyczy twórców wymienionych w ustawie o PIT, którzy zajmują się określonym rodzajem działalności. Ulga zostanie zawężona do wyraźnie wskazanych zawodów, co w konsekwencji może prowadzić do wątpliwości interpretacyjnych - m. in. niektórzy naukowcy, muzycy, plastycy, dziennikarze, programiści czy reżyserzy będą mogli naliczać 50% kosztów uzyskania przychodu do poziomu rocznych przychodów w wysokości 171 056 zł. Zatem, zapłacą o 50% niższy podatek niż podatnicy rozliczający się bez możliwości skorzystania z tego przywileju. Celem tej zmiany ma być zmotywowanie środowisk twórczych do rozwijania nowych technologii.

Autor: Piotr Ciski, dyrektor zarządzający Sage w Polsce