Przyszłość pod znakiem chmury. Różne branże, jeden kierunek rozwoju

Jak podaje Gartner, największy wzrost jest zauważalny w segmencie IaaS (Infrastructure as a Service), w którym infrastruktura informatyczna jest dostarczana jako w pełni zewnętrzna usługa, zwalniająca przedsiębiorcę z konieczności pamiętania o licencjach na oprogramowanie, wyposażeniu sieciowym czy wykonywaniu backupów. Przewiduje się, że w 2017 roku jej udział wzrośnie do 36,8 procent, osiągając 34,6 miliarda dolarów.

Popularność chmury jest również zauważalna w modelu SaaS (Software as a Service), który – zgodnie z prognozami – zyska do 20,1 procent (46,3 miliarda dolarów). Biorąc pod uwagę rozwój oferty HCM (Human Capital Management) i CRM (Customer Relationship Management), SaaS jest na dobrej drodze do utrzymania mocnej pozycji. Rosnący popyt na migrację do chmury i coraz większe zapotrzebowanie na rozwiązania typu AI (Artificial Intelligence), IoT (Internet of Things) czy PaaS (Platform as a Service) będą napędzać ten wzrost.

Rynek chmurowy wchodzi w okres stabilizacji. Oferowana skalowalność, elastyczność i wysoki poziom innowacyjności, które jeszcze do niedawna były tematem rozważań osób decyzyjnych w przedsiębiorstwach, powoli stają się standardem. Szacuje się, że coraz więcej firm z sektora MŚP będzie decydować się już nie tylko na rozwiązania hybrydowe, łączące tradycyjne serwery z cloudem, ale kompleksową migrację infrastruktury do chmury. Dzięki modelowi usługowemu zaawansowane oprogramowanie dociera do firm, które wcześniej nie mogły sobie na to pozwolić. Usługa eliminuje problem wyposażenia i utrzymania serwerowni oraz zastępuje koszty stałe zmiennymi.

Wzrost zainteresowania potwierdzają specjaliści z firmy Senetic, którzy na co dzień zajmują się rozwiązaniami chmurowymi Microsoft – platformą Azure i Office 365, wykorzystując je także na własnym podwórku (firma sprawnie działa na europejskich rynkach, posiadając spółki w 11 krajach). Wdrażając je w środowiskach klientów, każdego dnia obserwują transformację rynku nowoczesnych technologii. Mimo różnorodności organizacji, branż i potrzeb, zaznaczają, że każdą z nich wyróżnia wspólny element – zwrot w stronę usług, które systematycznie zyskują na popularności.

Na gruncie amerykańskim aż 80 procent firm z rankingu Fortune 500 korzysta z platformy Azure. Spadek zainteresowania klasycznymi serwerami na rzecz IaaS jest zauważalny także w Polsce. - Przedsiębiorcy zaczynają dojrzewać do inwestycji w przyszłość i coraz chętniej przesiadają się na Azure. Szukając alternatywy, skupiają się głównie na opartych na Azure rozwiązaniach backupu danych, Disaster Recovery, maszynach wirtualnych, bazach danych czy gotowych środowiskach deweloperskich (Java, PHP i wiele innych). Coraz więcej klientów zwraca się do nas już nie tylko z pytaniami o usługi chmurowe, ale z decyzją o chęci wdrożenia ich w swoich firmach. Dzięki doświadczeniu naszych inżynierów i ścisłej współpracy z Microsoft dobieramy rozwiązania Azure tak, by optymalnie spełniały potrzeby danego klienta oraz pomagały wyeliminować potrzebę zakupu klasycznego serwera. Coraz częściej spotykamy się z pozytywnym zaskoczeniem klientów – zarówno w sferze funkcjonalności, jak i kosztów proponowanych przez nas rozwiązań. To dla nas dodatkowa motywacja do popularyzowania chmury - tłumaczy Krystian Mularczyk, Cloud Solutions Project Manager z firmy Senetic.

Zobacz pełny raport Gartnera.