Przyszłość firmowych wyjazdów integracyjnych

FENOMEN POLSKIEGO BIZNESU

Polska imponuje nieprzerwanym wzrostem gospodarczym, od niemal trzech dekad notując znaczące wyniki nawet w okresach kryzysu. Jednym z głównych motorów napędowych biało-czerwonej gospodarki są coraz lepiej zarządzane, coraz efektywniej pracujące i coraz bardziej świadome przedsiębiorstwa, zarówno oddziały międzynarodowych korporacji, jak i rodzime firmy o różnym stopniu rozwoju. Każde z wyżej wymienionych przedsiębiorstw stara się wszechstronnie wspomagać integrację i progres pracowników, rozumiejąc ich kluczową rolę we współczesnym biznesie.

WYZWANIA WSPÓŁCZESNOŚCI

"Konkurować na globalnym rynku mogą tylko silne drużyny złożone z poważnych, dobrze rozumiejących się graczy, dlatego polski biznes stawia obecnie na zaawansowane gry i zabawy integracyjne, które pomagają w rozwoju zespołu pracowniczych" mówi Kamil Tomaszek z wyjazdy interacyjne. Rosnącą popularnością cieszą się również szkolenia nowej generacji, często oparte na rozwiązaniach rodem ze świata gier. Do tego dochodzą wieczory tematyczne i wszelkiego rodzaju imprezy firmowe na świeżym powietrzu, takie jak pikniki, zawody sportowe i festiwale. Warto również zaznaczyć, że rynek wyjazdów integracyjnych i imprez firmowych podnosi agencjom eventowym poprzeczkę z roku na rok, wymagając jak najwyższego standardu usług.

RZUT OKA W PRZESZŁOŚĆ

Zanim przejdziemy do opisu nowych trendów na rynku, cofnijmy się na chwilę w czasie. Na przełomie wieków i w ciągu pierwszej dekady XXI stulecia wyjazdy integracyjne były stosunkowo mało efektywne - brakowało w nich przede wszystkim kompleksowego podejścia od strony team buildingowej i psychologicznej. Zespołu nie da się bowiem zbudować jedynie wokół wspólnego biesiadowania, jazdy na quadach czy gry w paintballa - a właśnie te rozrywki stanowią swoisty symbol wczesnego okresu wyjazdów firmowych w Polsce. Powstało nawet na ich temat kilka negatywnych stereotypów, które jednak zostały obalone dzięki profesjonalizacji działań agencji eventowych. Wraz ze wzrostem świadomości rodzimego biznesu, rosła świadomość ludzi organizujących korporacyjną integrację. Pojawiły się kreatywne, przemyślanie rozwiązania i narzędzia; odpowiednie do kształtowania stałego progresu przedsiębiorstw.

EVENTY NOWEJ GENERACJI

Nowoczesna agencja eventowa zajmuje się dziś całościową organizacją wyjazdu integracyjnego - od wyboru lokalizacji i hotelu odpowiadającego wymaganiom klienta, przez konstrukcję i przeprowadzenie szkoleń outdoor (często szytych na miarę, implementujących elementy charakterystyczne dla specyfiki danej firmy), do przedstawienia klientowi wyników obserwacji zachowań uczestników scenariusza. Ten ostatni etap jest tworzony dzięki pracy trenera biznesu/coacha z prawdziwego zdarzenia/psychologa, który może następnie przeprowadzić spotkanie z uczestnikami integracji - wyróżnić typowe i nietypowe zachowania, otworzyć nowe horyzonty, przepracować ewentualne problemy.

Gra team buildingowa to oczywiście tylko jedna z wielu odmian integracji proponowanych przez nowoczesną agencję. Oparte na najlepszych wzorcach z wielu dziedzin (m.in. filmu, teatru i psychologii biznesu) pomysły na firmowe szkolenia i imprezy dają bardzo szeroką gamę możliwości. Wymienić tu można na przykład organizację firmowych pikników, wieczorów tematycznych czy gier terenowych. Niezwykle bogaty materiał do obserwacji tworzą natomiast robiące w ostatnim roku furorę gry fabularne z udziałem renomowanych polskich aktorów i animatorów. Oprócz zacieśnienia więzi miedzy pracownikami, służą one bardziej konkretnym celom, m.in. takim jak rekrutacja pracowników, rozwiązywanie problemów w zespołach i wdrażanie zmian w danym oddziale lub komórce przedsiębiorstwa.

WYJAZDY TYRYSTYCZNE

Oczywiście nie wolno zapominać o wyjazdach turystycznych dla firm, od standardowych, pieczołowicie zorganizowanych wycieczek do ekskluzywnych wyjazdów typu incentive - motywacyjnych podróży będących formą nagrody dla szczególnie wyróżniających się pracowników średniego i wysokiego szczebla. Jeżeli zatem myślą Państwo o zorganizowaniu wyjazdu integracyjnego w prawdziwie progresywnym wydaniu, na polskim rynku znaleźć można propozycje dopracowane w każdym calu, a przede wszystkim skuteczne, mające realny, pozytywny wpływ na firmowy organizm.