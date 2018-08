Przyjdź na Festiwal Przemiany i poznaj lepiej cywilizację algorytmów

Rozwój sztucznej inteligencji i jego społeczne konsekwencje to temat przewodni tegorocznego festiwalu Przemiany w Centrum Nauki Kopernik, który odbędzie się między 13-16 września.



W trakcie jego trwania można odwiedzić wystawę Machina Sapiens, łączącą nowe technologie, sztukę i naukę. Zobaczysz na niej projekty artystyczne stworzone przez maszyny oraz prace twórców, wykorzystujących algorytmy AI.



Przemiany Showroom to zaś prezentacja AI w działaniu. Znajdziesz tu pierwszą platformę, umożliwiającą w pełni cyfrowe przyznawanie kredytów i aplikację robotową, która na co dzień wspiera procesy technologiczne w nowoczesnych zakładach produkcyjnych na całym świecie.



Ponadto podczas festiwalowych wykładów posłuchasz specjalistów z Sorbony i Oksfordu, a w trakcie debaty "Czy dogadamy się z AI?" wspólnie z ekspertami stworzymy wizję naszej najbliższej przyszłości. Panel "Co kryje czarna skrzynka?" to zaś okazja, by porozmawiać o kwestiach odpowiedzialności sztucznej inteligencji.



Festiwal Przemiany to również filmy, warsztaty, spotkania i koncerty muzyki elektronicznej. Szczegółowy program jest dostępny na stronie wydarzenia.

Źródło: Centrum Nauki Kopernik