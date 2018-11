Przygotowania do świąt? Tego nie może zabraknąć w twojej kuchni

Stolnica silikonowa

Tradycyjna drewniana stolnica jest jednym z tych akcesoriów kuchennych, których używamy stosunkowo rzadko, a zajmuje ona wiele cennego miejsca. Nie zawsze mamy gdzie ją schować i koniec końców, zamiast stolnicy używamy kuchennego blatu. Nie jest to najlepsze rozwiązanie, tak używany blat łatwo się niszczy. W tej sytuacji stolnica silikonowa wydaje się najlepszym wyjściem. Jest lekka, poręczna, łatwa w utrzymaniu czystości (czego nie da się powiedzieć o drewnie), nieużywaną można zwinąć w ciasny rulon i schować do szuflady. Będzie niezastąpiona przy pieczeniu świątecznych pierniczków.

Foremki – wykrawacze do ciastek

Wykrawacz to szczególny rodzaj foremki – nie wkładamy do niego ciasta, by je upiec, ale wykrawamy fragment rozwałkowanego placka, jednocześnie nadając mu odpowiedni kształt. Świąteczne foremki do wykrawania ciasteczek obowiązkowo mają kształty mikołaja, aniołka, gwiazdki, bałwanka, świątecznej skarpety, choinki i dzwonka. W różnych zestawach znajdziemy ponadto inne, mniej lub bardziej powiązane ze świętami kształty. Foremki – wykrawacze wyprodukowane są najczęściej z plastiku, rzadziej z metalu. Te drugie mają ostre zakończenia. Pierwsze w większości wypadków nadają się do bezpiecznego używania przez dzieci.

Formy silikonowe w kształcie ryb

Raczej nie upieczemy w nich ciasta, chyba że pokusimy się o świątecznego psikusa. Niemniej jednak formy silikonowe w kształcie ryb używane są na ogół do przygotowywania ryb w galarecie. Ładnie uformowane w oryginalne kształty będą się ciekawie prezentowały na liściach sałaty, plastrach buraków czy gotowanych warzywach. Niekwestionowaną zaletą silikonu jest łatwość czyszczenia – nic do niego nie przywiera. W zasadzie wystarczy przepłukać go pod bieżącą wodą. Formy silikonowe można też bezpiecznie myć w zmywarce.

Dziadek do orzechów

Rozłupywanie orzechów na święta to nadal w wielu regionach Polski żywa tradycja. I chociaż w sklepach bez trudu kupimy orzechy łuskane, to warto z okazji świąt złapać za dziadka i wraz z rodziną zasiąść do wspólnego łuskania orzechów laskowych i włoskich. Dobry dziadek do orzechów ma uniwersalne ustawienia, bez trudu poradzi sobie zarówno z jednymi, jak i drugimi. Dla wygody i komfortu używania warto kupić taki, którego rączki pokryte są silikonowymi nakładkami. Dzięki nim dziadek nie wyślizguje się z rąk nawet przy długotrwałym użytkowaniu.

Kratka do studzenia ciasta

Największym zmartwieniem perfekcyjnej gospodyni jest tempo studzenia ciast, które z racji swojej konsystencji nie powinny długo być ciepłe. Rzecz tyczy się głównie wszelkiego rodzaju biszkoptów i babek, które potrafią brzydko „osiąść”, jeśli zbyt długo pozostają ciepłe. Nierzadko wyjęcie ciasta z formy i położenie na talerzu to zbyt mało, spód nadal narażony jest na opadnięcie pod wpływem ciepła i wilgoci. Ustawiona na niewysokich nóżkach kratka do studzenia ciasta umożliwia równomierne studzenie go z każdej strony, także od spodu.

Rękaw do dekoracji ciast i ciasteczek

Najsmaczniejsze nawet wypieki są niczym, jeśli nie cieszą oka. Stąd każdej przygotowującej święta pani domu przyda się rękaw do dekoracji ciast i zestaw końcówek o różnych kształtach. Te cieńsze posłużą do rysowania konturów na pierniczkach, grubszymi można wyczarować ciekawe kształty na świątecznych ciastach.

