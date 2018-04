Przyczyny i skutki zapominania o testowaniu kopii zapasowych

Z najnowszego badania przeprowadzonego przez Ontrack wynika, że 67% respondentów wykonuje kopie zapasowe. 58% badanych przyznaje, że robi to codziennie, natomiast 30% tworzy backup raz w tygodniu lub raz w miesiącu. Tylko 3% respondentów wykonuje backup raz w roku. Duża liczba użytkowników sprzętu elektronicznego jednak wciąż nie tworzy backupu – to aż 33%. badanych. Mimo że z roku na rok odsetek osób ignorujących konieczność wykonywania kopii zapasowych jest coraz mniejszy, wciąż utrzymuje się na poziomie powyżej 30 % (w 2015 roku aż 39% badanych). Osoby, które nie tworzą kopii zapasowych, zgodnie przyznają, że nie robią tego ze względu na brak czasu. 20% respondentów przyznaje, że doświadczyli utraty danych w 2017 roku. Jest to spadek o 7% w porównaniu z rokiem 2016.

Użytkownicy, którzy doświadczyli utraty danych w 2017 roku, zostali zapytani o to, co było tego przyczyną. Najwięcej osób przyznało, że do doszło do tego w wyniku awarii sprzętu lub oprogramowania (55%). Złośliwe oprogramowanie (w tym Ransomware) przyczyniło się do 16% takich sytuacji. W wyniku własnego błędu ważne dane straciło 11% respondentów.

Spośród użytkowników, którzy doświadczyli utraty danych w 2017 roku, tylko 43%. było w stanie przywrócić wszystkie lub prawie wszystkie dane. 11% badanych odzyskało tylko część z nich (40-74% danych). Pozostali respondenci stracili większość lub wszystkie. Dla porównania, w 2016 roku aż 66% użytkowników było w stanie odzyskać z kopii zapasowej wszystkie utracone pliki.

Pojawia się zatem pytanie: dlaczego tak wielu użytkowników nie mogło przywrócić swoich danych, mimo że posiadali kopię zapasową? Odpowiedź jest prosta – nie sprawdzali, czy backup działa i czy jest aktualny. Biorąc to pod uwagę, przestaje dziwić fakt, że w momencie utraty danych blisko połowa respondentów nie była w stanie przywrócić ważnych plików.

Badanie zostało przeprowadzone wśród 350 klientów i partnerów Ontracka z USA, Kanady, Francji, Włoch, Polski, Niemiec, Szwajcarii, Austrii i Wielkiej Brytanii w lutym 2018 roku.

Źródo: Kroll Ontrack