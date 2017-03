Przewóz osób - branża transportowa lokalnie, Kraków

Branża przewóz osób - jakość usług i udogodnienia

Taksówkarze to liczne grono wśród osób trudniących się przewozami, są oni zazwyczaj zrzeszeni w korporacjach ale można też spotkać sporo z nich działających w firmach jednoosobowych, świadczących przewóz osób na lotniska, dowozy do hoteli czy też realizujących usługi dla klientów biznesowych oraz vip. Taxi to korzystne rozwiązanie dla pasażerów potrzebujących transportu na już, gdyż wykonując jeden telefon możemy się przemieszczać po mieście wg niewiele różniących się stawek. Owszem dalej działają oszuści jak to w każdym z dużych miast, ale służby organizując różne akcje - eliminują takich z rynku nakładając wysokie kary. Obecnie w branży coraz częściej pojawiają się aplikacje mobile ułatwiające zamawianie taxi, takie które lokalizują nam ich położenie co pomaga w zarządzaniu czasem i pozwala łatwiej zaplanować harmonogram dnia by nie spóźnić się na spotkanie, do pracy czy pociąg.

Busy i autokary - większe środki transportu

Kraków jako jedno z większych Polskich miast to rynek w którym wg danych statystycznych, zameldowanych jest ok 760 000 osób a każdy z nich jest potencjalnym odbiorcą usług przewozowych świadczących przez firmy transportowe. Jest też miastem turystycznym który odwiedza duża ilość turystów - przypomnijmy w roku 2016 Kraków odwiedziło 12 mln 150 tys turystów - gdzie dużo z nich nie posiada własnego środka transportu i zmuszeni są do korzystania z usług przewozowych a to właśnie taxi oraz wynajem mikrobusów i wynajem autobusów u prywatnych firm jeśli przyjeżdżają jako grupa zorganizowana potrzebując transferów na lotnisko, lokalnych wycieczek czy też wyjazdów objazdowych po Polsce. Wśród sprawdzonych przedsiębiorstw tej branży jest M-bus - wynajem autokarów Kraków - http://www.m-bus.com.pl która świadczy transport osób na wysokim poziomie, mająca nowoczesny tabor luksusowych mikrobusów i autokarów w przedziale od 5 do 55 miejsc. Każdy klient może dopasować dany bus czy autobus do liczby osób i w ten sposób ograniczyć koszty transportu.

Obecnie z usług przewozowych firm transportowych korzysta wielu z nas, jak przekonują osoby związane z branżą przewóz osób, rozwój jej będzie w najbliższych latach intensywny za sprawą rosnącego zapotrzebowania na większe i mniejsze zlecenia płynące od osób prywatnych i klientów biznesowych, wspomagać to również będzie branża IT wypuszczając coraz to nowsze aplikacje na telefon wspomagające rezerwację i korzystanie z transportu.