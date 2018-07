Przetarg na realizację aplikacji mobilnej dla GPW w Warszawie rozstrzygnięty

Zespół MoveApp - Grupa Me & My Friends tworzy autorskie rozwiązania z zakresu aplikacji mobilnych dla systemów iOS i Android. Wrocławska firma stworzyła między innymi dwie wcześniejsze wersje aplikacji dla GPW i zaprojektowała pierwszego bota w historii warszawskiej giełdy, działającego za pośrednictwem popularnego komunikatora.

Bartosz Brażewicz-Dosiółko, Project Manager Director w Grupie Me & My Friend komentuje wygraną, zaznaczając, że to dla zespołu duża motywacja i cieszy się z możliwości realizacji kolejnych projektów z obszaru digital dla wspomnianej instytucji. Wersja 3.0 ma zaskoczyć użytkowników rozszerzeniem funkcjonalności. Jednak szczegółów menedżer nie podaje.

Źródło: Grupa Me & My Friends