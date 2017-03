Przepisy dotyczące VAT-u na e-booki są ważne - wyrok TSUE

Problem VAT-u na e-booki poruszaliśmy wielokrotnie. Obecnie VAT na książki elektroniczne wynosi 23%, a na książki papierowe 5%. Jest tak ponieważ obniżona stawka VAT ma zastosowanie do książek papierowych. Sprzedawanie e-booków jest klasyfikowane jako "usługa elektroniczna". Problem jest znany od lat i są pewne szanse na jego usunięcie, ale... jeszcze nie teraz.

RPO, TK i VAT na e-booki

Jedną z instytucji walczących o niski VAT na e-booki był polski Rzecznik Praw Obywatelskich. Zwrócił się on z problemem do Trybunału Konstytucyjnego. RPO chciał wiedzieć, czy opodatkowanie książek i e-booków jest zgodne z zasadą równego traktowania, a z drugiej strony, czy Parlament Europejski był wystarczająco zaangażowany w procesie ustawodawczy. TK badając tę sprawę postanowił zwrócić się o opinię do Trybunału Sprawiedliwości UE.

TSUE: Są powody by różnicować stawki

Trybunał Sprawiedliwości UE dziś wydał wyrok w tej sprawie (C-390/15). stwierdził, że zasada równego traktowania nie sprzeciwia się temu, aby książki, dzienniki i gazety cyfrowe były wyłączone ze stosowania obniżonej stawki VAT.

Trybunał przypomniał, że odmienne traktowanie jest uzasadnione, jeżeli pozostaje w związku z dopuszczalnym prawnie celem. Przy tworzeniu prawa podatkowego trzeba dokonywać wyborów o charakterze politycznym, ekonomicznym i społecznym oraz wyważać rozbieżne interesy. W konsekwencji - zdaniem Trybunału - należ przyznać prawodawcy szeroki zakres uznania.

Zdaniem Trybunału wyłączenie stosowania obniżonej stawki VAT w przypadku e-booków jest konsekwencją szczególnego systemu VAT mającego zastosowanie do handlu elektronicznego. E-handel podlega szybkim zmianom więc zastosowano do niego jedną, prostą i przewidywalną regułę. Dostawcy e-usług teoretycznie mają łatwiej bo nie muszą się zastanawiać, czy mogą stosować obniżony VAT czy nie.

W odniesieniu do obowiązku konsultacji z Parlamentem Europejskim w toku procedury prawodawczej, Trybunał podkreślił, iż obowiązek ten oznacza, że ponowne konsultacje z Parlamentem są konieczne, jeżeli tekst ostatecznie przyjęty jako całość różni się w swej istocie od tekstu, który konsultowano już z Parlamentem. Trybunał zbada, czy konieczna była ponowna konsultacja z Parlamentem w odniesieniu do przepisu dyrektywy ograniczającego stosowanie obniżonej stawki VAT do książek papierowych. Trybunał stwierdził, że ostateczny tekst danego przepisu jest jedynie redakcyjnym uproszczeniem tekstu zawartego w projekcie dyrektywy. Rada nie była więc zobowiązana do ponownej konsultacji z Parlamentem.

Mówiąc krótko - przepisy regulujące VAT są ważne i jeśli e-booki mają korzystać z jakichś obniżek to trzeba zmienić prawo. Wszystko w rękach prawodawcy unijnego.

Wyrok TSUE będzie wiążący dla Trybunału Konstytucyjnego w sprawie K 61/13.

Poniżej, dla zainteresowanych, uzasadnienie wyroku TSUE.

wyrokTSUEC16615 by Dziennik Internautów on Scribd