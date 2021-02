Przenieś swoje wydarzenie do sieci - streaming online - to proste (i niedrogie)!

Kiedy spotkanie online z bliskimi nie powinno stanowić problemu, ponieważ możemy zobaczyć się choćby za pomocą smartfona korzystając z popularnych komunikatorów, to już zorganizowanie i streaming konferencji online wymaga pewnego rodzaju wiedzy i umiejętności a także zaplecza sprzętowego.

Wśród przedsiębiorców krąży mit, że zorganizowanie wydarzenia online przez profesjonalną firmę jest bardzo drogie i w gruncie rzeczy nieopłacalne. W niniejszym artykule chciałbym obalić ten mit.

Porównując koszty organizacji sympozjum, konferencji, szkolenia czy innego wydarzenia w klasyczny sposób z kosztami wydarzenia na żywo za pośrednictwem Internetu, szybko zauważymy, że druga forma organizacji imprezy, ze względów ekonomicznych jest dużo bardziej opłacalna.

Streaming konferencji online (czy też sympozjum albo szkolenia) nie wymaga wynajęcia ogromnej sali konferencyjnej, hotelu dla gości i prelegentów, cateringu, nie ma kosztów dojazdu uczestników i wielu innych mniejszych, ale równie kosztownych czynników. Koszty organizacji streamingu online są stosunkowo niewielkie, tym bardziej, że cała organizacja wydarzenia online sprowadza się do zatrudnienia agencji, która pomoże Twojej firmie od procesu przygotowawczego do finalnego efektu w postaci streamingu online. Dzięki temu rozwiązaniu, każdy uczestnik może wygodnie rozsiąść się w fotelu, w domowym zaciszu i ze spokojem wysłuchać prelegentów wydarzenia. Dodatkowo, w wydarzeniach online nie mamy ograniczeń co do ilości uczestników. Mogą liczyć się w dziesiątkach tysięcy i każdy z nich będzie miał dokładnie taki sam odbiór eventu.

Jeśli organizujemy szkolenie, konferencję online czy też koncert, możemy za pomocą rozwiązań Pay Per View sprzedawać bilety na swoje wydarzenie. Dzięki czemu koszty organizacji całego eventu bardzo szybko mogą się zwrócić. Całość zamykamy w przejrzystej platformie a płatność odbywa się za pomocą popularnych w Polsce operatorów takich jak PayU czy Tpay.

Organizacją wszelkiego rodzaju wydarzeń online, które odbywają się na żywo (streaming live) zajmuje się kompleksowo DSTagency.pl z Wrocławia – Od pierwszego telefonu po końcowy efekt agencja prowadzi firmę „za rękę”. Wspólnie z agencją Twoja firma ustala rodzaj wydarzenia, czy ma być płatne dla użytkownika, ile będzie potrzebnych kamer, ile jest przewidywanych prelegentów i mnóstwo innych szczegółów. Dzięki dobremu przygotowaniu i organizacji, wydarzenia przebiegają sprawnie, profesjonalnie i są bardzo przystępne w odbiorze dla użytkownika.

Korzystając z pomocy profesjonalistów możemy uczynić nasze wydarzenie online bardzo atrakcyjnym. Duża ilość kamer, możliwość dodawania prezentacji do ekranu, podpisy, animacje logotypów oraz bardzo dobry dźwięk to składowe naszej realizacji, dzięki którym widz będzie zainteresowany przez cały czas trwania konferencji lub innego wydarzenia online.

Podsumowując, pandemia Covid-19 zmusiła firmy do przejścia w strefę online, jednak oprócz oczywistego bezpieczeństwa, realizacja streamingu wydarzeń online zapewnia komfort ekonomiczny, ponieważ koszt takich realizacji jest niewspółmiernie mniejszy od tradycyjnych eventów.