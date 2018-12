Przemysłowe sposoby redukcji hałasu

Dlaczego hałas jest szkodliwy

Fala dźwiękowa w dużym natężeniu może mieć bardzo negatywne, a nawet destrukcyjne działanie na ludzki organizm. Oddziaływanie dźwięku natomiast obejmuje nie tylko narządy słuchu, ale także inne organy ciała człowieka.

Przede wszystkim narażony jest narząd słuchu. Zmiany w funkcjonowaniu zmysłu słuchu mogą być przejściowe lub trwałe. Najgroźniejsze skutki działania hałasu na ten układ to wystąpienie ubytków słuchu, trwałego jego uszkodzenia, a nawet utraty!

Wysoki poziom hałasu powoduje duże zmęczenie oraz zdecydowane osłabienie koncentracji. Hałas jest także czynnikiem stresogennym. Duże natężenie dźwięku inicjuje wydzielanie hormonów stresu, przez co może zaburzać gospodarkę hormonalną. Efektem jest pogorszenie nastroju, zdenerwowanie, drażliwość, zaburzenia orientacji, bóle głowy oraz szumy uszne.

Hałas negatywnie wpływa również na układ krążenia powodując wzrost ciśnienia krwi oraz jej gęstości co może doprowadzić do niewydolności, a w konsekwencji do zawału czy udaru! Następuje również wzrost ciśnienia wewnątrzczaszkowego. Wysokie natężenie hałasu powoduje także wzrost poziomu cukru i negatywnie wpływa na metabolizm, co może skutkować wrzodami żołądka lub tyciem.

Występowanie hałasu o poziomie około 35 decybeli nie ma negatywnych konsekwencji dla zdrowia, jednakże już może wpływać na rozdrażnienie i dekoncentracje. Przekroczenie tej granicy, to jest 35 decybeli, niekorzystnie wpływa na układ nerwowy. Powyżej 75 decybeli hałas uniemożliwia słyszenie, a wydajność pracy zdecydowanie spada. Wskaźniki hałasu występujące w granicach od 90 do 130 decybeli mają destrukcyjny wpływ na organizm powodując schorzenia narządów oraz uszkodzenia układu słuchu, gdzie powyżej 130 decybeli trwałe defekty są pewne i nieodwracalne.

Hałas w dużym natężeniu, który regularnie działa na ludzki organizm może skrócić życie człowieka nawet o 10 lat! Należy zatem zapobiegać działaniu wysokich poziomów dźwięku na ciało ludzie.

Źródło: Wenga.com.pl

Poziomy dopuszczalne hałasu

Maksymalnym poziomem natężenia dźwięku jest wartości 115 decybeli, przy wartości szczytowej o wskaźniku 135 decybeli. Polskie prawo ściśle określa normy dotyczące poziomów natężenia hałasu. Akt prawny wprowadzający te obostrzenia, to Obwieszczenie Ministra Środowiska z dn. 15 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku.

Wskaźniki te zróżnicowane są na podstawie lokalizacji, terenu, zabudowania i konkretnych stref. Maksymalne natężenie hałasu nie może przekraczać wartości od 50 do 70 decybeli, w zależności od danej strefy. Szczegółowe dane zawiera wspomniany dokument, który dostępny jest na stronie internetowej Sejmu RP oraz tutaj: https://wenga.com.pl/halas.html.

Jeżeli chodzi o poziomy hałasu w zakładach pracy, poziomy są nieco wyższe. Państwowa Inspekcja Pracy wymaga od pracodawców czynności mających ograniczyć natężenie hałasu w w zakładzie pracy w przypadku, kiedy jego wartość wynosi 85 decybeli. Wtedy też pracodawcy zobligowani są do podjęcia natychmiastowych działań.

Przemysłowe tłumiki hałasu

Redukcja hałasu do bezpiecznych dla pracowników poziomów wymagana jest prawem mającym na celu chronić pracownika i jego zdrowie oraz życie. Przemysł energetyczny, który dziś warunkuje komfort egzystencji wymaga zastosowania nowoczesnych i wydajnych urządzeń zmniejszających natężenie hałasu. W zakładach energetycznych źródłem hałasu o niezwykle wysokim poziomie są urządzenia wydmuchujące parę wodną oraz sprężone powietrze. Redukcja tego szkodliwego hałasu możliwa jest dzięki specjalistycznym tłumikom.

Tłumiki hałasu wydmuchu sprężonego powietrza oraz tłumiki hałasu wydmuchu pary wodnej to urządzenia tworzone na potrzeby danego zakładu. Konieczne jest wykonanie skrupulatnych obliczeń, na podstawie których dobrane zostaną najbardziej odpowiadające i najwyższej jakości materiały oraz wykonany zostanie dedykowany projekt. Warunkiem wydajności sprzętu jest jak najbardziej precyzyjne dopasowanie tłumików do instalacji energetycznych. Przemysłowe tłumiki hałasu dla energetyki to specjalność firmy WENGA.

Firma zapewnia kompleksowe usługi związane z dostarczaniem najlepszych rozwiązań dla energetyki redukujących hałas, na które składa się projektowanie, produkcja oraz montaż nowoczesnych i wysoko wydajnych tłumików. Inwestując w tłumiki hałasu firmy WENGA zapewnia się bezpieczeństwo związane z natężeniem hałasu w zakładzie pracy. Firma posiada wieloletnie doświadczenie - wykonała dziesiątki realizacji tego typu zabezpieczeń w różnego rodzaju elektrowniach i elektrociepłowniach. Produkty W-EN-GA spełniają wszystkie normy oraz wymogi ochrony środowiska.