Przemysłowa rewolucja nabiera tempa. Bądź na czasie

Rewolucja cyfrowa, Przemysł 4.0 – o tych hasłach dyskutujemy od lat, a praktyczne efekty zdają się być mało widoczne. Ta rewolucja nie epatuje widocznymi z daleka budowlami, olbrzymią infrastrukturą czy wielkimi piecami. Fundamentalne zmiany coraz częściej zachodzą w technologiach, maszynach czy wewnątrz mikroprocesorów. Skutki dla przemysłu są jednak odczuwalne już dziś, co widać na targach ITM Industry Europe.

Joanna Kucharska, dyrektor targów ITM Industry Europe organizowanych przez Grupę MTP przekazuje, że bieżąca edycja skupi się na upowszechnianiu koncepcji SMART Industry. W centrum uwagi znajdą się digitalizacja, integracja i automatyzacja procesów technologicznych, a wystawcy zaprezentują maszyny, urządzenia, rozwiązania technologiczne i oprogramowanie działające zgodnie z tematyką Przemysłu 4.0 i Smart Factory.

Wydarzenie odbywające się cyklicznie na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich w tym roku zyskało nową nazwę. Wcześniej funkcjonowało pod nazwą Innowacje-Technologie-Maszyny ITM Polska.

Sztuczna inteligencja wkracza do przemysłu

Z raportu Accenture Technology Vision 2019 wynika, że 41% menedżerów na świecie (31% w Polsce) wskazuje sztuczną inteligencję (AI) jako technologię, która będzie miała największy wpływ na ich firmy w ciągu najbliższych trzech lat. Na badania nad AI są obecnie przeznaczane największe pieniądze, jeśli chodzi o nowe technologie.

Liderami w tej dziedzinie są Stany Zjednoczone (ze względu na technologię) i Chiny (ze względu na ilość danych, jakimi dysponują chińskie firmy, potrzebnych do doskonalenia samouczących się algorytmów). Sztuczna inteligencja nie jest już melodią przyszłości. Najnowsze rozwiązania i technologie Internetu Rzeczy coraz odważniej wchodzą do przemysłu. Najlepszy dowód to nowości i produkty nagrodzone Złotym Medalem Międzynarodowych Targów Poznańskich podczas targów ITM Industry Europe.

Przykłady?

Inteligentny system ConnECKt 4.0 Ready marki Eckert został zaprojektowany z myślą o firmach, które chcą być o krok przed innymi i gotowe są wkroczyć w rzeczywistość Przemysłu 4.0. System stale monitoruje najważniejsze parametry procesów produkcyjnych, a dane oraz gotowe raporty i analizy dostępne są w dowolnym miejscu świata.

Kolejny złoty medalista to SMOOTH Monitor AX, czyli oprogramowanie służące monitorowaniu i analizie danych z obrabiarek w czasie rzeczywistym. Technologia SMOOTH może pełnić rolę katalizatora dla wdrożenia zasad Przemysłu 4.0. Prezentować ją będzie w Poznaniu stały wystawca Targów ITM - Yamazaki Mazak Central Europe Sp. z o.o.

Kolejne produkty wpisujące się w rewolucję przemysłową to Tokarka CLX 450 prezentowana przez firmę FAMOT Pleszew czy eviXmatic (zautomatyzowany system przeznaczony do bezdotykowej kontroli jakości) firmy Evatronix SA, polskiego producenta skanerów eviXscan 3D.

Cyfrowe znaczy konieczne

Ze wspomnianego raportu Accenture wynika również, że wchodzimy w erę postcyfrową. Nie oznacza to jednak, że technologie cyfrowe staną się bezużyteczne – wręcz przeciwnie. W najbliższym czasie staną się tak powszechne, że przestaną być źródłem przewagi konkurencyjnej. Staną się po prostu warunkiem koniecznym do rozwoju firmy.

Nowe technologie to również nowe sposoby dbania o bezpieczeństwo, ale także zagrożenia. Jeśli chodzi o bezpieczeństwo cyfrowe sprawa jest jasna – to wyścig między cyberprzestępcami i administratorami. Oprócz wszelkiego rodzaju zabezpieczeń cyfrowych, firewalli, antywirusów potrzebna jest fizyczna ochrona coraz powszechniejszych podczas produkcji robotów i coraz bardziej zautomatyzowanych magazynów.

Źródło: Grupa MTP