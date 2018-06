Przemysł 4.0 przebadany

Badanie z udziałem 700 liderów przedsiębiorstw produkcyjnych z Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec, Holandii, Szwajcarii, Chin i Zjednoczonych Emiratów Arabskich wykazało, że tylko jedna trzecia producentów wykorzystuje technologie Przemysłu 4.0 do wyeliminowania wszystkich odseparowanych zasobów danych na całej długości łańcucha tworzenia wartości, a tylko 40% prowadzi otwartą wymianę danych z dostawcami i dystrybutorami. Niecała połowa ankietowanych włączyła w procesy podejmowania decyzji dane klientów, a tylko 45% przeprowadziło analogiczną integrację danych dostawców i dystrybutorów.

Choć większość producentów na całym świecie inwestuje w programy oparte na modelu Przemysł 4.0, tylko 17% zmieniło dzięki nim swoje modele biznesowe, a zaledwie jedna czwarta producentów uzyskała lepszy wgląd w sposób dokonywania zakupu i użytkowania ich produktów przez klientów. Nieco ponad połowa wykorzystuje natomiast dane klientów przy projektowaniu i wytwarzaniu nowych produktów. Badanie zwraca uwagę na zachęcające wstępne wyniki odnotowane przez producentów, którzy wprowadzili cyfrowy przepływ informacji (ang. digital thread) wewnątrz własnego przedsiębiorstwa; 82% firm, które zintegrowały dane wewnętrznie, dostrzega płynące z tego korzyści.

Obiecujący dla producentów europejskich wydaje się wniosek płynący z badania, iż korzyści czerpane przez nich z Przemysłu 4.0 dorównują korzyściom odnotowywanym przez ich chińskich odpowiedników. Tylko 34% producentów chińskich zintegrowało dane użytkowników i klientów ze swoim procesem podejmowania decyzji, co stanowi odsetek niższy niż średnia globalna (43%). Ponad połowa (53%) przyznała jednak, że jest to obszar wymagający od nich poprawy, podczas gdy w skali globalnej było to 43% respondentów. Zapytani o dalsze kroki w związku z implementacjami Przemysłu 4.0 i operacje, w których muszą nastąpić najistotniejsze zmiany w ciągu najbliższych trzech lat, producenci wymieniali działania związane z obsługą klienta. Połowa ankietowanych stwierdziła, że skupi się na wyeliminowaniu odseparowanych zasobów danych, a 47% przyznało, że musi zadbać o bardziej otwartą wymianę danych z dostawcami i dystrybutorami.

Badanie zostało przeprowadzone przez Oracle we współpracy z firmą Coleman Parkes i objęło 700 dyrektorów wyższego szczebla, menedżerów, dyrektorów ds. strategii i szefów działów łańcucha dostaw z firm produkcyjnych z Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec, Holandii, Szwajcarii, Chin i Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Respondenci byli przedstawicielami przedsiębiorstw, które zatrudniają co najmniej 250 pracowników i działają w takich sektorach jak motoryzacja, zaawansowane technologie, tekstylia, FMCG, farmaceutyki i środki chemiczne.

Źródło: Oracle