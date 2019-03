Przekrój odzieży gastronomicznej w Polsce

Odzież dostępna na wymiar i w gotowych krojach

Ubrania noszone w czasie pracy czy pobytu w kuchni muszą spełniać określone warunki, po to, aby zapewnić pracownikowi odpowiednią ochronę. Powinny więc chronić go przed kontaktem z potencjalnie niebezpiecznymi produktami. Muszą być też wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu w czystości. Ale to nie wszystko. Idealna odzież gastronomiczna powinna być także dobrze dobrana pod kątem gabarytów sylwetki pracownika. Wpływa to znacznie na estetykę wyglądu, prezencję, ale i podwyższa moralne w ekipie. Wiedzą o tym doskonale producenci tego rodzaju ubrań. Z tego względu starają się tworzyć odzież w modnych krojach, bogatych wzorach i kolorystyce. Wszystko po to, aby pracownicy mogli czuć się dobrze w stroju roboczym, jaki mają na sobie przez większość dnia. Oferta odzieży tego typu może być wykonana przez firmę na wymiar. Taką praktykę najczęściej stosują sklepy z odzieżą roboczą. Jednak dużo częstszy wybór pada na proponowane gotowe wykroje.

Jak powinien wyglądać kompletny strój pracownika gastronomii?

Strój pracownika gastronomii składa się z kilku różnych elementów. Najważniejsze z nich to:

bluza kucharska sama lub z fartuchem – ma ona za zadanie chronić ciało przed poparzeniem czy zachlapaniem;

zapaska – to element stroju kelnera; dzięki praktycznej kieszonce ułatwia przechowywanie długopisu i notesu;

nakrycia głowy ( czepki lub czapki kucharskie) – dokładnie zasłaniają włosy, co nie pozostaje bez znaczenia dla higieny i czystości w trakcie kontaktu z jedzeniem;

Dopełnienie może stanowić t-shirt, bluzka lub koszulka polo, a w przypadku kelnerów także eleganckie koszule. O ostatecznym kształcie stroju decyduje pełniona przez pracownika funkcja.

Co wyróżnia odzież gastronomiczną?

Czasy, kiedy odzież gastronomiczna sprowadzała się do ponurych, jednakowych i bezkształtnych uniformów wykonywanych głównie z najtańszych materiałów minęły bezpowrotnie. Teraz jej nabywcy mogą wybierać w kolorystyce, fasonach, wzorach. Mają dostęp do firm, które wykonują ubrania gastronomiczne na wymiar, ale mogą też – co chętnie czynią – korzystać z gotowych już wzorów i krojów. Istnieją jednak pewne wspólne jej cechy, które jednocześnie stanowią wyróżnik tego typu odzieży. Do najważniejszych z nich należą:

Wielofunkcyjność

Ubrania gastronomiczne wyróżnia przede wszystkim wielofunkcyjność. Mają one za zadanie chronić pracownika przed ewentualnymi wypadkami, które w tej branży nie są do przewidzenia i zdarzają się nawet najlepszym. Poza tym jej stosowanie stanowi ważny punkt w przepisach o higienie w miejscu pracy. Schludna, ładnie skrojona odzież pracowników wpływa też na stopień zadowolenia obsługiwanych klientów, którzy często podkreślają ten element w wystawianych danemu lokalowi czy obiektowi (w przypadku hotelu lub pensjonatu) ocen.

Staranność i jakość wykonania

Ubrania używane w gastronomii powinny też cechować się starannością i jakością wykonania. Gwarantują to naturalne wysokiego gatunku tkaniny oraz sposób wykonania. Wykończenia w postaci mankietów, taliowanie, przeszycia stanowiące element ozdobny – wszystko to składa się na wyjątkowy charakter stroju, który pracownik nosi z chęcią i dumą, a przy tym czuje się w nim wygodnie i elegancko. Starannie skrojone ubrania robocze nie powodują przy tym niepotrzebnego stresu i dyskomfortu, ponieważ gwarantują wygodę i nie krępują ruchów. Z kolei wysoka jakość wykonania przekłada się na pewność, że ubranie zbyt szybko się nie zniszczy nawet przy długim użytkowaniu.

Wytrzymałość i komfort użytkowania

Praca w kuchni bywa męcząca. Dlatego ubranie robocze powinno sprzyjać wielogodzinnym zajęciom. Stąd też istotną cechą ubrań gastronomicznych jest zapewnienie komfortu ich użytkowania. Składają się na nie następujące elementy:

lekkość – dotyczy to przede wszystkim nakryć głowy oraz obuwia;

materiał przyjazny skórze – to ważne, szczególnie gdy takie stroje, jak bluzy zakłada się często na gołe ciało;

zakłada się często na gołe ciało; dostosowanie do warunków pracy – w kuchni panuje zawsze podwyższona temperatura, dlatego tak ważne jest, aby pracownicy nie czuli dyskomfortu z powodu przepoconych ubrań, co w takich warunkach grozi im zarówno latem, jak i zimą;

funkcjonalność – czyli wszelkie dodatkowe elementy, jak kieszonki, przegródki i inne powodują, że pracownik może mieć przy sobie najważniejsze akcesoria bez ciągłej konieczności wracania po nie.

Profesjonalna odzież gastronomiczna musi wyróżniać się także wysoką wytrzymałością. To zakup, który powinien w niezmienionym wyglądzie wystarczyć na kilka długich lat. Nie należy przy tym rezygnować z zapewnienia komfortu użytkowania.

Odporność na zabrudzenia i łatwość w utrzymaniu w czystości

W interesie właściciela (nabywcy) powinno znajdować się dbanie o czystość oraz schludność odzieży. Zatem stroje powinny być wykonane z takiej tkaniny i w taki sposób, aby nawet po wielokrotnym praniu w wyższych temperaturach zachować świeży wygląd, niezmieniony fason i żywe barwy. Dobrą praktyką jest wybieranie ubrań gastronomicznych wykonanych z tkanin, które są odporne na zabrudzenia, a gdy już im ulegną, powinno się je łatwo oczyścić. Idealną odpowiedź stanowią tu wszelkiego rodzaju stroje wykonane z naturalnych materiałów bądź też ich mieszanek, co tylko dodatkowo wzmacnia te wyżej wymienione cechy odzieży dla gastronomii.

Czym kierować się przy wyborze odpowiedniej odzieży?

Znalezienie idealnego stroju dla pracowników gastronomii to niełatwe zadanie. Zwłaszcza że dzisiejszy rynek odzieżowy ma w tym zakresie sporo do zaoferowania. Warto wiedzieć, czym kierować się przy wyborze odpowiedniej odzieży. Przede wszystkim powinna pełnić funkcję ochronną. Musi być więc kompletna. Po drugie – ubrania nie mogą utrudniać wykonywanej pracy. Muszą być elastyczne, wygodne i w odpowiednim rozmiarze, a także z podziałem na modele damskie i męskie. Ponadto wybierając odpowiednią odzież gastronomiczną, warto być przygotowanym na konieczne zmiany w personelu (na przykład w okresie letnim). Nowi pracownicy też muszą otrzymać stroje robocze. Dlatego na tą okoliczność warto dodatkowo wyposażyć się w ubrania typu unisex. Nie bez znaczenia pozostają też materiały, z których dany producent wykonuje swoją odzież. Największą wytrzymałość, estetykę i wygodę gwarantują naturalne tkaniny.

Oferty sklepów internetowych w Polsce – która jest najlepsza?

Dobrej jakości, profesjonalne ubrania gastronomiczne oferuje obecnie niezliczona liczba sklepów odzieżowych. Posiadają ją też w swojej ofercie sklepy z typowymi ubrania roboczymi dla różnych gałęzi przemysłowych. Zazwyczaj na ich asortyment składają się: fartuchy gastronomiczne, bluzy kucharskie, a także funkcjonalne zapaski, różne nakrycia głowy, obuwie oraz spodnie. W tej mnogości ofert łatwo się pogubić. Stawiając jednak na gwarancję jakości, ogromny wybór modnych fasonów i wzorów, bogatą gamę kolorystyczną, a także dostęp do profesjonalnych pomocy i doradztwa warto postawić na asortyment sklepu Kupuj Fartucha. Jego oferta stanowi pełen przekrój odzieży gastronomicznej z podziałem na kucharską i kelnerską. Stroje odznaczają się starannością i precyzją wykonania. Dają spore pole manewru każdemu, kto chce, aby jego zespół czuł się dobrze w swoim stroju, wyglądał w nim dobrze, a tym samym był zmotywowany do wydajniejszej pracy.