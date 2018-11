Przeglądanie "nieprzyzwoitych" stron, przyczyną zainfekowania centrum badawczego wirusem

W raporcie ze śledztwa ujawniono, że pracownicy EROS wykorzystywali infrastrukturę rządu Stanów Zjednoczonych do przeglądania ok 9000 stron z erotyką i pornografią.

Problem wypłynął, gdy w należącej do EROS sieci wewnętrznej wykryto szybko rozprzestrzeniającego się wirusa. Śledztwo wykazało, że niektóre z odwiedzanych przez pracowników stron pornograficznych przekierowywały ruch na rosyjskie serwery ze złośliwym kodem. Lekkomyślny pracownik, przy okazji pobierania zdjęć pornograficznych na prywatny telefon oraz pendrive, pobrał złośliwy kod. Następnie podłączył te urządzenia do komputera w centrum EROS.

W raporcie ze śledztwa wskazano na dwa rażące błędy, które doprowadziły do naruszenia bezpieczeństwa. Pierwszy, to nieograniczony dostęp do stron internetowych za pośrednictwem należącej do centrum EROS infrastruktury IT. Drugim błędem był brak blokady portów USB na komputerach pracowników. W celu zapobiegania podobnym incydentom w przyszłości, amerykański Departament Spraw Wewnętrznych nakazał blokadę dostępu, za pośrednictwem rządowej infrastruktury, do stron z pornografią oraz wprowadzenie zakazu korzystania z pamięci przenośnych. Przeprowadzono również szkolenie pracowników z obowiązujących procedur bezpieczeństwa.

Matthew T. Elliott, asystent Generalnego Inspektora prowadzącego śledztwo w sprawie naruszenia zaleca, w celu uniknięcia podobnych incydentów w przyszłości, stosowanie czarnych list podejrzanych adresów internetowych oraz stały monitoring historii odwiedzanych przez pracowników stron www. Ponadto podał informację o tym, iż zaraz po incydencie agencja EROS wdrożyła zaawansowany system detekcji zagrożeń oraz zaporę sieciową, które mają chronić infrastrukturę przed atakami już w najwcześniejszej fazie ich wystąpienia.

Źródło: Bitdefender