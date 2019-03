Przegląd najmodniejszych eleganckich butów męskich – poznaj trendy na 2019!

Buty męskie – postaw na skórę!

Wielu mężczyzn nie czuje potrzeby posiadania dużej liczby par butów. Jeśli faktycznie decydują się na zakup tylko jednej, dwóch, maksymalnie trzech par męskich półbutów, powinni zdecydowanie postawić na jakość. Oznacza to, że wybór powinien ograniczyć się tylko do skóry. Zalety tego materiału są powszechnie znane – jest wytrzymały, dostosowuje się do kształtu stopy, dzięki temu buty są bardzo wygodne, a jeśli poświęci się trochę czasu na konserwację, buty prezentują się stylowo i elegancko przez bardzo długi czas. Eleganckie buty skórzane są również niezwykle uniwersalne – jeśli wykonane są ze skóry licowej, a nie lakierowanej z powodzeniem można je nosić nawet na co dzień do jeansów czy chinosów. Buty męskie do garnituru mogą być natomiast polakierowane – dzięki temu będą połyskliwe i sprawdzą się idealnie na wyjątkowe okazje.

Kolorystyka eleganckich butów męskich

W 2019 roku nie nastąpi rewolucja, jeśli chodzi o kolorystykę męskiego obuwia. Znów najelegantszym i najbardziej uniwersalnym kolorem męskich półbutów będzie czerń. Półbuty w mniej formalnej stylistyce mogą być natomiast koloru brązowego lub granatowego. Sam kolor w dużym stopniu determinuje, czy dane buty są bardziej eleganckie, czy można chodzić w nich na co dzień. W tym pierwszym przypadku, warto wybrać buty lakierowane o gładkiej cholewce – bez zdobień czy perforacji. W drugim – można zdecydować się na buty matowe, niekoniecznie muszą być one jednolite kolorystycznie. Połączenie brązu z granatem lub nawet żywym kolorem niebieskim, świetnie sprawdzi się w eleganckich butach o lekko sportowym charakterze. Ciekawy efekt dają również odcinające się od siebie kolory cholewki i podeszwy – na przykład czarny i brązowy, a nawet bordowy.

Buty męskie z podwyższoną cholewką i zdobieniami – pokaż swój styl!

Aby nadać butom męskim indywidualnego charakteru, można zdecydować się na modele, które wyróżniają się spośród klasycznych i bardziej zachowawczych par. Bardzo prostym, a jednocześnie efektownym elementem butów męskich jest podwyższona cholewka. Może sięgać ona tuż za kostkę – dzięki temu nawet pozornie klasyczne buty zyskują nieco nonszalanckiego charakteru. Warto rozważyć taki fason również ze względu na aspekt praktyczny – buty są dzięki temu stabilniejsze i lepiej przylegają do stopy. Ciekawy efekt dają również perforacje i tłoczenia na cholewce, które układają się w ciekawe, geometryczne wzory. Perforacje są charakterystyczne dla najbardziej eleganckich oxfordów czy derbów. Natomiast lekkie pikowanie czy nadawanie skórze wyraźnej faktury można spotkać w butach o mniej formalnej estetyce – dzięki temu zyskują sportowego sznytu i będą pasowały do wielu stylizacji i okoliczności. Nie można zapominać też o innych dodatkach i zdobieniach – na przykład zapięciu na klamrę. Ciekawym i zwracającym uwagę dodatkiem do butów męskich mogą być także… sznurowadła. Jeśli ich kolor będzie odcinał się od koloru cholewki, na pewno oprócz podstawowej funkcji praktycznej, spełnią również wyraźną funkcję estetyczną.

Eleganckie buty męskie – w jakości siła

Wybierając buty męskie, warto zwrócić uwagę nie tylko na ich fason i materiał, z którego są zrobione, ale ogólną jakość wykonania. To najlepsza gwarancja tego, że buty będą prezentować się elegancko nie tylko w dniu zakupu, ale również później – nie pojawią się na nich załamania, nie pękną, nie rozkleją się i nie stracą swojego pierwotnego wyglądu. Stosując się do wymienionych powyżej wskazówek i zasad, wybór odpowiednich butów męskich (z ofertą można zapoznać się pod tym linkiem: https://www.lancerto.com/pl/akcesoria/buty.html ), które będą eleganckie nie tylko w sezonie 2019, będzie o wiele prostsze!