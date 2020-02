Przegląd najlepszych etui do flagowców - Samsung Galaxy S20 Ultra

Samsung Galaxy S20 Ultra najlepszym smartfonem roku 2020?

Linia urządzeń Galaxy S20, ponownie będzie liczyć trzy modele. Marka zdecydowała się na wprowadzenie Galaxy S20, Galaxy S20 Plus oraz Galaxy S20 Ultra. Tym samym zmieniła również nazewnictwo swoich urządzeń. Część twierdzi, że przydomek „S20” ma być wyznacznikiem mocnego wejścia w rok 2020.

Najmocniejszym z całej trójki i najprawdopodobniej na całym ryku smartfonów – jest Samsung Galaxy S20 Ultra. Rewolucjom został poddany nie tylko wygląd telefonu, ale również jego wnętrze. W 6.9-calowym smartfonie otrzymujemy między innymi: znakomitej jakości wyświetlacz AMOLED o odświeżaniu aż 120 Hz, najnowszej generacji procesor Exynos 9611, czy wreszcie zaawansowany zestaw czterech kamer. Całość została wyceniona na ponad 5500 złotych. Przy tej cenie w pełni uzasadnione jest, odpowiednie zabezpieczenie Galaxy S20 Ultra za pomocą obudowy i szkieł ochronnych.

Przegląd najlepszych obudów do Galaxy S20 Ultra dostępnych w polskich sklepach GSM Choć Samsung Galaxy S20 Ultra pojawił się stosunkowo niedawno, to od dłuższego czasu mogliśmy śledzić pojawiające się akcesoria do tego smartfona. Na podstawie licznych opinii i popularności marek wybraliśmy sześć najciekawszych produktów dedykowanych temu urządzeniu. W przeglądzie znalazły się zarówno najbardziej minimalistyczne obudowy, jak i te cechujące się dużą nowoczesnością czy też największą odpornością. Poniżej krótkie zapowiedzi etui do Galaxy S20 Ultra marek ESR, Ringke oraz Supcase.

ESR Essential

Samsung Galaxy S20 Ultra sam w sobie jest wyjątkowo pięknym telefonem. Dla wielu z nas to wystarczający powód do stosowania etui, które nie zasłoni oryginalnego wyglądu smartfona. Naszą propozycją jest zatem przezroczyste etui ESR Essential. Obudowa wykonana z tworzywa TPU charakteryzuje się elastycznością oraz zapewnia trwałe właściwości obudowy. Jego smukła i delikatna konstrukcja zapewnia o wysokim komforcie użytkowania. Naszym zdaniem to najbardziej opłacalne etui spośród klasycznych, przezroczystych obudów. Cena etui to 29 złotych.

ESR Air Shield Boost

Ciekawym uzupełnieniem przezroczystej obudowy jest etui ESR Air Shield Boost. Ta obudowa zdecydowanie należy do gatunku pokrowców funkcjonalnych. Na tyle etui została umieszczona podpórka, która okazuje się bardzo przydatna zwłaszcza przy tak wielkich smartfonach, jak Galaxy S20 Ultra. Rozstawiając podpórkę możemy wygodnie oglądać filmy czy rozmawiać przez telefon bez konieczności trzymania urządzenia w dłoni. Przezroczysta formuła i dobrze dopasowany element podpierający, zapewniają o wysokiej użyteczności obudowy. Cena etui to 59 złotych.

Ringke Fusion

Samsung Galaxy S20 Ultra to jedno z najdroższych urządzeń tego producenta. Nic więc dziwnego, że naturalnym jest chęć ochrony tego smartfona. Jak to zrobić, by nie zasłonić jego wyglądu? Naszą propozycją jest Ringke Fusion. Obudowa stanowi świetny kompromis pomiędzy dużym stopniem ochrony, a minimalistycznym wyglądem. Etui zostało wykonane z twardego poliwęglanu w połączeniu z elastyczną ramką TPU. Dzięki czemu plecki urządzenia pokryte są swego rodzaju pancerzem, a krawędzie zabezpieczone są ramką zapewniającą amortyzację. Dodatkowym atutem tej obudowy są kolory, w którym występuje ramka – świetnie kontrastują z obudową Galaxy S20. Cena etui to 49 złotych

Ringke Fusion X

Inną równie interesującą formą powyższego pokrowca jest Ringke Fusion X. Obudowa została wykonana na bazie tej samej konstrukcji, a tym co ją najbardziej wyróżnia jest jej styl. Połączenie klasy i dynamizmu świetnie prezentuje się na eleganckich smartfonach takich jak Galaxy S20. Z drugiej jednak strony pokrowiec ten, będzie świetnym dopełnieniem outdoorowej stylizacji ze względu na swój lekko militarny charakter. Pokrowiec występuje w wersji z kolorową ramką i przezroczystymi pleckami, a także z motywem moro. Cena etui to 49 złotych

Supcase Unicorn Beetle Pro

Na koniec zostawiliśmy sobie dwa pancerne modele obudów. Są to etui o najwyższym poziomie odporności co potwierdza przyznany certyfikat wojskowy MIL-STD 810G-516.6. Największą zaletą tych etui jest to, że mimo pancernej budowy zachowują wyjątkowy wygląd.

Supcase Unicorn Beetle Pro jest najbardziej pancernym etui ze wszystkich obudów dostępnych na rynku. Twarda poliwęglanowa skorupa oraz konstrukcja z wmontowaną ramką zapewnia o wysokiej odporności smartfona. Nadbudowana ramka oraz dodatkowe elementy wzmacniające służą do pochłaniania siły wstrząsów i uderzenia. Producent w celu zwiększenia funkcjonalności dodał uchwyt, który może posłużyć również jako podpórka. Cena etui to 119 złotych

Supcase Cosmo Marble

To etui tak samo jak Unicorn Beetle Pro bazuje na mocnej i solidnej konstrukcji. Obudowa jest najpiękniejszym kobiecym etui, jakie widzieliśmy do tej pory. Jasne, pastelowe kolory zostały połączone w geometrycznym wzorze z złotymi akcentami. Piękna i bestia – to chyba najlepsze określenie do etui Supcase Cosmo Marble. Wielką zaletą tego pokrowca jest to, że występuje w trzech różnych kolorach: różowym fioletowym oraz niebieskim. Piękne, kobiece barwy i wzór będą idealnym uzupełnieniem Galaxy S20 Ultra. Cena etui to 119 złotych

