Przedstawiciele mediów oczekują od KRRiT partnerskiego podejścia

7 czerwca 2019 w siedzibie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji (KRRiT) odbyło się kolejne spotkanie poświęcone postępowi prac w projekcie badania mediów realizowanym przez zespół Telemetria Polska. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele spółek mediowych z rynków internetowego, telewizyjnego i radiowego skupieni w ramach grup Media Owners Committees (MOC), organizacji branżowych (SAR i Międzynarodowe Stowarzyszenie Reklamy IAA), Instytutu Łączności i SGH, a także firm PBS (realizującej badanie pilotażowe) i Synerise. Podczas spotkania KRRIT przedstawił status prac w projekcie. Przedstawiciele mediów przygotowali szereg uwag i pytań odnośnie strategii oraz założeń projektu, formy współpracy KRRiT z rynkiem, a także finansowania i komunikacji w projekcie.

Pierwszym dyskutowanym podczas spotkania tematem była strategia projektu. Przedstawiciele spółek mediowych uważają, że nadal jej brakuje: KRRiT nie zdefiniowała założeń i kryteriów oceny projektu, nie stworzyła docelowego planu i harmonogramu działań, nie określiła obszarów mediów i sposobów ich mierzenia. Powinno to być zrobione jeszcze przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac pilotażowych i we współpracy z przedstawicielami rynku. Przedstawiciele mediów zwrócili też uwagę, że za każdym razem na spotkaniach statusowych KRRiT przedstawia mocno zmodyfikowany plan i harmonogram projektu, co wprowadza chaos w realizowane prace, a także uniemożliwia ocenę postępów.

Drugim z dyskutowanych obszarów była forma współpracy i model finansowania badania. KRRiT podkreśliła, że chce współpracować docelowo tylko z organizacją typu JIC (Joint Industry Committee). Ma ona zostać zainicjowana przez regulatora i wspierana przez przedstawicieli mediów i innych organizacji branżowych. Jej zadaniami będą nadzór nad badaniem i zapewnienie długofalowego finansowania. Zanim powstanie JIC, KRRiT zapowiedziała powołanie zespołów eksperckiego, naukowego i klienckiego, które mają współpracować z zespołem Telemetrii Polskiej (co ogłoszono w komunikacie z 7.06.2019).

Przedstawiciele spółek mediowych z rynków internetowego, telewizyjnego i radiowego wolą pozostać przy obecnej formie współpracy. Skupili się oni w ramach trzech grup typu MOC, które oczekują regularnych spotkań z KRRiT.

Grupy nadawców naturalnie zintegrowały się w ramach prac nad definiowaniem założeń badań mediów. Próba stworzenia na siłę JIC, a także budowy innych zespołów, jest działaniem na chwilę obecną niepotrzebnym. Nie wiadomo, kiedy powstanie JIC. Natomiast KRRiT może korzystać z wiedzy eksperckiej i pełnego zaangażowania poszczególnych grup nadawców, czego niestety nie robi. Zamiast tworzyć kolejne struktury, lepiej pozwolić przedstawicielom rynku na pełne włączenie się w prace komitetu sterującego projektem i dołączenie do grup projektowych, jak mówi Paweł Laskowski z MOC Internet.

Trzecim dyskutowanym obszarem był budżet projektu. Przedstawiciele mediów zostali zaskoczeni brakiem szczegółowych danych finansowych dotyczących realizowanych prac. Wcześniej KRRiT komunikowało wydanie 15 mln w ubiegłym roku oraz plan wydania 40 mln w bieżącym roku. W trakcie spotkania 7 czerwca 2019 r. KRRiT podała zupełnie inne dane – do tej pory wydano 2 mln, a planowane na ten rok jest wydanie 20 mln.

Przedstawiciele spółek mediowych i KRRiT dyskutowali również o zapewnieniu sprawnej komunikacji w projekcie. W odpowiedzi na wyrażane wcześniej oczekiwania, KRRiT zapewniła, że w ciągu około dwóch tygodni uruchomi serwis internetowy, bazę dokumentów, regularną wysyłkę newsletterów i narzędzie do pracy grupowej. Jeśli konsultacje z rynkiem mają przebiegać sprawnie, oczekujemy także wglądu w dokumentację projektową i poszczególne etapy realizacji prac, co wielokrotnie wcześniej zgłaszaliśmy, na razie niestety bez rezultatu, dodaje Przemysław Demianowski z MOC Radio.

Pomimo kilkugodzinnych rozmów, nadal istnieje szereg kluczowych z perspektywy mediów elementów, które ze względu na formułę spotkania nie zostały na nim poruszone lub gruntownie przedyskutowane. Należy do nich m.in. z góry przyjęte przez KRRiT założenie oparcia panelu na reprezentacji gospodarstw domowych, do którego przedstawiciele mediów mają szereg zastrzeżeń. Konstrukcja i założenia próby mają fundamentalne znaczenie dla jakości badania i uzyskanych wyników, mówi Michał Gawryszewski z MOC Internet.

Przedstawiciele mediów podtrzymują wolę dalszej współpracy z KRRiT nad projektem badania mediów. Nadal deklarują współpracę, ale oczekują od KRRiT relacji opartej na partnerskich zasadach, zapewniających realny wpływ na pracę zespołu Telemetria Polska. Wiąże się to z przekazywaniem dokumentacji projektowej, a także transparentnym dostępem do kluczowych danych.

Źródło: Polskie Badania Internetu