Przedsiębiorcze kobiety, blockchain, SI i VR

Forum Przedsiębiorczości Kobiet jest polską odsłoną obchodów światowego Dnia Przedsiębiorczości Kobiet (WED – Women’s Entrepreneurship Day). To inicjatywa ukierunkowana na promocję przedsiębiorczości i rozwoju finansowego kobiet. Zainicjowany w 2014 r. przez Wendy Diamond ruch ma być aktywnym wsparciem dla kobiet, które swoją karierę zawodową związały z prowadzeniem własnego biznesu. Motywem przewodnim WED na całym świecie jest przesłanie „Jak Blockchain, Wirtualna Rzeczywistość, Sztuczna Inteligencja i technologie wzmocnią pozycję kobiet w biznesie!” .

Podczas Forum prelegenci wyjaśnią z jakimi technologiami mamy do czynienia, jakie niosą korzyści oraz jakie stwarzają możliwości. Poznamy także praktyczne przykłady ich zastosowania.

Forum będzie także okazją do premiery książki z serii „Ambasador Przedsiębiorczości w Polsce. Nigdy! Nie poddawaj się“. Jest to unikalny zbiór historii 21 wybitnych kobiet, które prowadzą firmy o różnej skali i w różnych branżach. Jako Ambasadorzy Przedsiębiorczości w Polsce opowiadają swoje historie, dzielą się wiedzą i zachęcają: „Nigdy się nie poddawaj, bo jeśli przejdziesz najgorsze chwile, to znaczy, że zasługujesz na te najlepsze”.

W kobietach tkwi niezwykły potencjał, który często pozostaje niewykorzystany. Stanowią one ponad połowę populacji na świecie, ale wśród przedsiębiorców jest ich znacznie mniej niż mężczyzn. Kobiety, które wspólnie z Polską Siecią Ambasadorów Przedsiębiorczości Kobiet pisały tę książkę są symbolami niezależności finansowej oraz sukcesu i dzielą się własnymi doświadczeniami, aby inspirować innych do działania.

Forum odbędzie się piątek 16 listopada br. (godz. 11:00–16:00) w Sali pod Kopułą w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii (Warszawa, Plac Trzech Krzyży 3).

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Wystarczy zarejestrować na tej stronie. Uczestnikami Forum będą zarówno panie, jak i panowie.

Źródło: Polska Sieć Ambasadorów Przedsiębiorczości Kobiet