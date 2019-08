Przedsiębiorcy wiedzą coraz więcej o RODO

Lawinowy przyrost danych, rosnąca liczba aplikacji używanych przez firmy, a także przepisy dotyczące ochrony cyfrowej informacji, sprawiają przedsiębiorcom mnóstwo kłopotów. Co gorsza, wielu właścicieli firm nie wie, jak poradzić sobie z wyzwaniami, jakie niesie ze sobą postępująca cyfryzacja. Jak im pomóc? LOG Systems, polski producent oprogramowania do zarządzania zasobami informatycznymi, mocno stawia na edukację klientów. W ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy firma z Poznania przeprowadziła 18 webinarów oraz 4 szkolenia. Wszystkie spotkania były darmowe i miały formułę otwartą.

- Organizacje nie są bezbronne w zmaganiach z danymi. Na rynku dostępne są narzędzia pozwalające uporządkować cyfrowy chaos, a jednocześnie zapewnić bezpieczeństwo cyfrowych zasobów. Zorganizowaliśmy szereg spotkań online, w czasie których demonstrowaliśmy możliwości naszego oprogramowania LOG. Szczególny nacisk kładliśmy na funkcje wspierające organizacje w zakresie restrykcji nakładanych przez RODO. Pokazywaliśmy m.in., jak prowadzić rejestr przetwarzania danych, tłumaczyliśmy na czym polega zarządzanie systemami informatycznymi oraz analiza ryzyka - mówi Grzegorz Filarowski, CEO LOG Systems.

Warto podkreślić, że aż 13 spotkań zorganizowanych przez LOG Systems było poświęconych tematom związanym z ochroną danych osobowych. Niemal połowa uczestników tych spotkań to pracownicy działów IT wyższego szczebla. Równie liczna była kadra zarządzająca, która stanowiła około 40 proc. spośród wszystkich słuchaczy. Z obserwacji przedstawicieli LOG Systems wynika, iż świadomość przedsiębiorców w zakresie ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji rośnie z miesiąca na miesiąc.

- Jeszcze na początku ubiegłego roku widzieliśmy narastający chaos wokół RODO. Organizacje na siłę poszukiwały szkoleń, a także narzędzi pozwalających przystosować się do nowych wymogów prawnych. W webinarach bardzo często brały udział osoby przypadkowe, kompletnie nieprzygotowane do pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych - przyznaje Alicja Zielińska, kierownik marketingu LOG Systems.

Jednak wraz z upływem czasu sytuacja zaczęła się poprawiać. Począwszy od listopada 2018 roku w spotkaniach coraz częściej uczestniczyli Inspektorzy Ochrony Danych wpierani przez kierowników działów IT. Co istotne, ich wiedza na temat RODO stawała się dużo bardziej uporządkowana aniżeli przed wprowadzeniem rozporządzenia. To pokazuje, że liczne dyskusje, spotkania, a także popularyzacja tematu w mediach przynoszą konkretne rezultaty.

- Połączone kompetencje Inspektorów Ochrony Danych i specjalistów IT, a także zastosowanie odpowiednich narzędzi informatycznych to klucz do sukcesu, którym jest zapewnienia właściwej systemów informatycznych, a w tym ochrony danych - dodaje Grzegorz Filarowski

Nie bez znaczenia pozostaje fakt, iż właściciele firm patrzą na oprogramowanie do zarządzania zasobami informatycznymi nie tylko poprzez pryzmat rozliczania zakupionych i zainstalowanych licencji, lecz zaczynają utożsamiać je z ochroną danych. Dalsza popularyzacja takich narzędzi jak SAM (Software Asset Management) czy ITAM (IT Asset Management) przyczyni się do poprawy cyberbezpieczeństwa organizacji.