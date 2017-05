Przedsiębiorcy stawiają na e-commerce i personalizację

W dzisiejszych czasach przeniesienie tradycyjnych procesów biznesowych do przestrzeni wirtualnej to nie innowacyjny dodatek, ale niemal obowiązek firm, które chcą sprostać wzrastającym oczekiwaniom swoich obecnych i potencjalnych klientów.

E-commerce a wzrost sprzedaży

Zaletą handlu elektronicznego jest oszczędność czasu i pieniędzy – sprzedaż dokonywana jest nawet po godzinach otwarcia placówki. Znikają także ograniczenia terytorialne, ponieważ zakupu może dokonać osoba mieszkająca w innym mieście lub nawet poza granicami kraju. Te czynniki w połączeniu z personalizacją mogą sprawić, że klient zostanie poprowadzony przez zakupy w intuicyjny, prosty i szybki sposób. W praktyce oznacza to, że konsumenci są zadowoleni, a firma zyskuje nowych klientów i zwiększa swoją sprzedaż.

Rosnąca rola sektora e-commerce może doprowadzić do zmiany funkcjonalności regularnych sklepów (np. w centrach handlowych), które w przyszłości będą pełniły rolę salonów wystawowych i punków odbioru, a nie miejsca faktycznego zakupu towarów.

Personalizacja w sprzedaży

Ciężko jest wyobrazić sobie, jak często mamy styczność z dedykowanymi działaniami mającymi zachęcić konsumentów do transakcji. Obejmują one nie tylko indywidualne zwroty w wiadomościach e-mail, ale także dynamiczne zmienne, dzięki czemu firmy dostosowują do potrzeb klientów całe oferty, rekomendacje produktów czy przyciski call to action (CTA). Personalizacja jest wykorzystywana także w supermarketach (karty lojalnościowe lub programy kuponowe), sklepach typu Amazon (podpowiedzi zakupów), a także przez inne sklepy detaliczne (wysyłanie przypomnień o opuszczonych koszykach na podany adres e-mail).

Techniki personalizacji stale się rozwijają – tak aby klient mógł zrealizować to czego chce lub potrzebuje, jeszcze zanim będzie o tym wiedział. Aby wdrożyć te metody w życie i utrzymać się w szybko zmieniającym się świecie cyfrowym, firma potrzebuje odpowiedniej platformy pomagającej podtrzymywać dobre relacje ze swoimi klientami.

Klucz do sukcesu?

Według ostatnich danych opublikowanych przez Econsultancy, aż dla 94 proc. firm personalizacja ma kluczowe znaczenie przy odnoszeniu sukcesu. Jednak zanim przedsiębiorstwo zdecyduje się na wprowadzanie rozwiązań tego typu, powinno wziąć pod uwagę inne kwestie.

Trzeba pamiętać, że sam zakup licencji na korzystanie z konkretnych narzędzi to dopiero początek. Należy przygotować harmonogram działań, który zapewni firmie płynne przejście w personalizację. Oprócz tego warto zadbać o przygotowanie całego zespołu do zmiany. Platforma, która ma angażować klientów, powinna w ten sam sposób oddziaływać na pracowników. Tylko takie połączenie zapewni pozytywny odbiór ze strony konsumentów.

Spełnienie trzech warunków: zapewnienie właściwej treści, odpowiedniemu użytkownikowi, we właściwym czasie, ma kluczowe znaczenie w zwiększaniu współczynników konwersji. Personalizacja ma prowadzić do większej skuteczności, a więc mniejszej liczby porzuconych koszy, zwiększonego zaangażowania i lojalności wobec firmy. Pomoże także w uzyskaniu przewagi konkurencyjnej nad firmami, które wysyłają ogólne informacje na temat sprzedaży i ofert, które nie są interesujące dla konsumentów.

Autor: Tomasz Gibas, Coders Center