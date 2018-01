Przedsiębiorco! W 2018 musisz mieć ten certyfikat!

Opinia kształtuje rynek. To ona buduje (lub rujnuje) reputację firm na całym świecie. Zwłaszcza dziś, gdy każdy z nas ma dostęp do internetu, opinia może zaważyć o powodzeniu Twojego biznesu. - mówi w rozmowie z nami ekspert z top-firma.pl.

Nie ma Cię w internecie? Nie istniejesz!

Wraz z rozwojem internetu skończyły się czasy anonimowości. Co więcej – można by rzec, że jeśli Twoja firma nie istnieje w internecie – nie istnieje w rzeczywistości. Skończyły się czasy wymiany opinii o sklepie między sąsiadkami, czy bliskimi koleżankami – dziś reputację Twojej firmy może kształtować opinia klientów z całego kraju. Dziś klient chce czegoś więcej! Konkurencja na rynku jest tak ogromna, że konsument nie ogranicza się do niezbędnego minimum – zaczyna wymagać, bo ma do tego prawo. Albo spełnisz te wymagania – albo pozostaniesz daleko w tyle za konkurencją. Klient chce w pełni profesjonalnej i kompleksowej obsługi, najwyższej jakości produktów, rzetelnej pomocy specjalistów branżowych, indywidualnego traktowania jego potrzeb. Jeśli będzie zadowolony z jakości proponowanych przez Ciebie usług, nie tyko z ogromnym prawdopodobieństwem wróci ponownie, ale i przyciągnie do Twojej firmy nowych kontrahentów. A gdyby tak posiadać niesamowicie przydatne narzędzie marketingowe, dzięki któremu będziesz mógł wykorzystać nieskazitelną opinię o swojej firmie do jej aktywnego promowania w internecie? Tu właśnie wkracza Polska Certyfikacja Przedsiębiorców, wraz ze swoim nowym produktem, który zrewolucjonizuje Polski biznes w 2018 roku.

Czym jest certyfikat Top Firma?

Myślisz, że certyfikat to tylko nic nieznaczący papierek czy logo na stronie, na które nikt nie zwróci uwagi? Jesteś w ogromnym błędzie! Certyfikat dla firm Top Firma nie jest nadawany każdemu. Każda firma, która ubiega się o przyznanie certyfikatu musi przejść bardzo szczegółową weryfikację. Polska Certyfikacja Przedsiębiorców, jako pierwsza w Polsce opracowała oparty na specjalistycznym algorytmie system kontroli relacji firmy z klientami i kontrahentami. Tylko pozytywny wynik weryfikacji pozwala na otrzymanie certyfikatu rzetelności. Certyfikat Top Firma to zatem nie tylko papierek, który możesz powiesić na ścianie. To przede wszystkim bardzo pozytywna reklama, która może zaważyć o powodzeniu Twojego biznesu. To również wizualizacja w specjalnie stworzonym katalogu i mapie Top Firm, dzięki którym nowi klienci będą mogli łatwiej trafić do Twojej firmy.

Nie masz certyfikatu Top Firma? Nie istniejesz!

Każdy z nas w swoich wyborach często kieruje się opiniami innych. Nie zaryzykujemy wizyty u fryzjera, który ma bardzo złą opinię. Wybierzemy natomiast chętnie małą, rodzinną cukiernię – bo ponoć „ciasta są tam domowe i jak u babci”. Opinia kształtuje rynek. Zarówno ta zła, jak i ta dobra. Certyfikat Top Firma to przede wszystkim właśnie opinia – dobra opinia klientów, którzy byli zadowoleni z profesjonalnej obsługi. Tylko nienaganne relacje z klientami i kontrahentami pozwalają na dołączenie do grona „Top”, czyli elity. Certyfikat jest zatem idealnym podkreśleniem profesjonalizmu i wysokiej jakości obsługi – a tego przecież szukają klienci. Zastanów się, jak potężne narzędzie marketingowe stoi przed Tobą.

Nadchodzi rewolucja w biznesie!

W 2018 roku certyfikat Top Firma wprowadzi rewolucję w branży certyfikacji firm, przyjmując za główne kryterium nadawania certyfikatu rzetelności dobre opinie wśród klientów i kontrahentów, nie kierując się przy tym wyłącznie nieskazitelnym kontem w BIK czy KRD, gdyż takie właśnie kryterium oceny przyjmowały dotychczas inne firmy certyfikujące. Polska Certyfikacja Przedsiębiorców mając świadomość, iż opinia na temat danej firmy jest sprawą niezwykle istotną dla klientów, którzy szukają najlepszych produktów i usług, stworzyła wyjątkowy certyfikat, przeznaczony tylko dla najlepszych i najlepiej ocenianych firm w Polsce. To z pewnością rewolucja w obszarze handlu i usług – od Ciebie zależy, czy będziesz przyglądał jej się z boku, czy wykorzystasz okazję i dasz poznać się setkom nowych klientów, jako Top Firma – czyli firma, polecana przez klientów.

Więcej znajdziesz na top-firma.pl