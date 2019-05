Przedsiębiorco, o tym po prostu musisz pamiętać

Zacznijmy od wydawałoby się najprostszej sprawy – strony internetowej. W dzisiejszych czasach każdy chce ją mieć. Często to najlepsza wizytówka i jeden z najskuteczniejszych sposobów na zdobycie klientów. Ważne, żebyś Ty się nie dał złapać. Przestępcom.

Jeśli „trzymasz” stronę na swoim serwerze, pamiętaj o aktualizacjach bezpieczeństwa i ważnym oprogramowaniu. Jeśli do firmowej witryny logują się Twoi współpracownicy, wymagaj od nich, aby robiąc to stosowali bezpieczne hasła. Kolejna sprawa – ogranicz możliwość przesyłania plików bezpośrednio na serwer i rozważ możliwość przeprowadzenia testów bezpieczeństwa witryny. Dobrym pomysłem jest także zarejestrowanie nazw domenowych brzmiących podobnie do adresu Twojej strony WWW. Chodzi m.in. o to, aby nikt nie podszywał się pod Twoją firmę.

Ostrożnie z pocztą

Następna sprawa – poczta e-mail. Na pewno z niej korzystasz. Pamiętaj, aby usuwać wiadomości, które wydają Ci się podejrzane. Zachęć współpracowników do tego, aby Cię informowali, jeśli też dostali takie maile. Dlaczego to ważne? Krzysztof Silicki, dyrektor ds. cyberbezpieczeństwo i innowacji w NASK, tłumaczy, że nawet przypadkowe zachowania każdego pracownika w przedsiębiorstwie mogą się stać przyczyną ataku na system informatyczny firmy. Klikając umieszczone w mailach spreparowane linki lub uruchamiając załączniki przygotowane przez cyberprzestępców, otwieramy szeroko drzwi do naszych systemów.

Generalna zasada: dbaj o stosowanie bezpiecznych i niepowtarzalnych haseł, aktywuj dwuskładnikowe uwierzytelnianie. Używaj menedżera haseł. Tego typu oprogramowanie pozwala tworzyć bardzo długie, losowe hasła do serwisów internetowych. Pamięta je i – w trakcie logowania – wpisuje za Ciebie.

Niebezpieczna drukarka

Tak. Drukarki, kopiarki i faksy to też ważne urządzenia. W ich przypadku także musimy dbać o bezpieczeństwo. Jak to zrobić? Po pierwsze – korzystaj z oferowanych przez te urządzenia funkcjonalności w zakresie bezpieczeństwa. Zmień też domyślne hasło i wyłącz możliwość bezpośredniego logowania do urządzeń z zewnętrznych sieci.

Inna kwestia – wybieraj urządzenia, które posiadają możliwości szyfrowania i bezpiecznego usuwania danych. A jeśli chcesz pozbyć się jakiś sprzętów (nie tylko drukarki, ale i komputerów, czy telefonów) – zabezpiecz lub zniszcz przechowywane na nich dane.

Jednym z najważniejszych zasobów firmy są właśnie informacje – finansowe, dane klientów, itp. Ich utrata to wielki problem. Dlatego powinny być szczególnie chronione.

Źródło: Ministerstwo Cyfryzacji