Przed świętami ceny najpopularniejszych prezentów mogą być ponad dwukrotnie wyższe

Do analizy na potrzeby stworzenia „Świątecznego barometru cenowego” wybrano najpopularniejsze kategorie produktowe: kosmetyki i perfumy, słodycze, książki, gry, zegarki, zabawki, muzykę, a także drobny sprzęt AGD, konsole, laptopy, okulary wirtualnej rzeczywistości (VR), planszówki, smartfony, artykuły sportowe, tablety, telewizory, DYI czy wearables (akcesoria oraz ubrania wyposażone w zaawansowane technologie).

Za pomocą oprogramowania Dealavo Smart Prices wyszukiwano konkretne oferty tych produktów, które poddano codziennemu monitoringowi w zakresie cen. Łącznie przebadano ponad 300 produktów, które znajdują się w ofercie blisko 800 sklepów online.

Przemyślana polityka cenowa

Eksperci Deloitte przeanalizowali łącznie około 8 000 cen produktów, które najczęściej wybieramy na prezenty dla najbliższych. W poniedziałek 10 grudnia br. cena 55% z nich w porównaniu do Black Friday (23 listopada br.) nie uległa zmianie. Z kolei jedna czwarta (25%) analizowanych cen odnotowała wzrost, a 20% spadek.

Nieco inaczej sytuacja wyglądała, gdy analizie poddano średnie ceny produktów, które najczęściej wybieramy na prezenty. W grudniu cena aż 56% z nich wzrosła w porównaniu do Black Friday. Wzrost ten wynosił średnio 4,1%. Podobnie jak w ubiegłym roku, największe wzrosty dotyczyły gier komputerowych, konsol, tabletów, zabawek oraz muzyki. Większość cen wróciła do poziomu sprzed Black Friday. Co ciekawe, były również takie kategorie jak muzyka, w której wzrosty były dwukrotnie wyższe niż wcześniejsze spadki. Z kolei średnia cena 40% produktów zmalała w porównaniu do Black Friday – spadek wyniósł 3,3%. Dotyczyło to m.in. smartfonów i telewizorów.

Średnia cena gier w porównaniu do Black Friday wzrosła o 5,5%. Dotyczyło to dziesięciu z trzynastu produktów, a w sześciu przypadkach wzrost ten był ponad pięcioprocentowy. Dla przykładu God of War (PS4) podrożał aż o 21,6%. Choć należy pamiętać, że akurat ta gra w czasie Black Friday była przeceniona, więc obecnie wróciła do ceny sprzed listopadowych obniżek. Tak samo było z grą FIFA 19 (PC). Podobnie sytuacja wyglądała się z konsolami, wśród których sześć na siedem produktów 10 grudnia miało wyższe ceny niż 23 listopada. Wzrosty te sięgały maksymalnie 10%.

Duże niespodzianki cenowe mogły spotkać rodziców, którzy szukali zabawek dla swych dzieci. W przypadku 24 na 34 produktów w tej kategorii ceny w grudniu były wyższe niż pod koniec listopada. Za Plac Zabaw Dla Dzieci Playmobil 10 grudnia musieliśmy zapłacić więcej o 45,3%. niż w czasie Black Friday.

Wzmożony ruch

Jak pokazuje badanie, Polacy chcą podarować najbliższym przede wszystkim perfumy i kosmetyki, książki, a dzieciom zabawki. To właśnie w tych kategoriach w analizowanym okresie eksperci zidentyfikowali różnice w cenach sięgające nawet ponad 100%. Dotyczyło to 50 ze 312 analizowanych produktów. Liderami pod tym względem były perfumy, wśród których różnice cen aż 10 z 27 analizowanych produktów 10 grudnia sięgały ponad 100%. Podobny przypadek dotyczył wearables (5 z 19 produktów). W kategorii planszówek różnice cenowe sięgały 91%, a książek i zabawek odpowiednio 75 i 74%.

Część sprzedawców obniża cenę, m.in. po to, by znaleźć się na wysokiej pozycji w porównywarkach cenowych, a te, według badania „Zakupy Świąteczne 2018”, są źródłem inspiracji prezentowych dla prawie 40% Polaków. Szczególnie dotyczy to sprzętu elektronicznego i gier komputerowych. Które produkty mogą mieć największą obniżkę cenową, porównując okres przed świętami do noworocznych wyprzedaży? W ubiegłym roku (15 grudnia 2017 i 12 stycznia 2018 r.) były to gry. Ceny 12 z 19 z nich spadły w porównaniu z okresem przedświątecznym. Analogicznie stało się w przypadku smartfonów, choć spadki te nie były aż tak znaczące. Wynika to z tego, że ich ceny podlegają niewielkim fluktuacjom.

Pełny raport dostępny jest tutaj.

Źródło: Deloitte