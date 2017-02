Przed nami V edycja Mail My Day!

22 i 23 marca w Warszawie odbędzie się V już edycja Mail My Day. Jest to jedno z największych wydarzeń e-marketingowych, na którym eksperci i praktycy z dziedziny marketingu internetowego podzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem. Oprócz prelekcji, organizatorzy przygotowali warsztaty, podczas których będzie można przekuć zdobytą wiedzę na praktyczne umiejętności, przydatne w pracy marketera.

Konferencja Mail My Day to okazja, aby spotkać się z ekspertami od e-marketingu, wśród nich: Paweł Tkaczyk, Maciej Lewiński, Paweł Sala, Barbara Stawarz, czy Monika Czaplikcka. Oprócz polskich specjalistów z dziedziny e-marketingu, organizatorzy zaprosili również zagranicznych ekspertów: Jordie van Rijn (Email Monday), Guy Hanson (Return Path) oraz Kath Pay (Holistic Email Marketing).

Konferencja trwa dwa dni i podzielona jest na dwie główne części. Pierwszego dnia, podczas prelekcji, uczestnicy zdobędą wiedzę teoretyczną. Z kolei drugiego - w 100% praktyczną.

Będzie więc można posłuchać ciekawych wystąpień, m.in. o tym, jak naprawić kryzysy w social media po wysłaniu feralnego maila, czy w jaki sposób Google Analytics widzi email marketing. Będzie też trochę o C-Matrix, czy o walucie w email marketingu, za którą odbiorca gotowy jest sprzedać… nawet swoją duszę! Z kolei osobom zainteresowanym wykorzystaniem email marketingu w B2B, Paweł Sala udzieli kilku praktycznych porad.

Drugi dzień poświęcony będzie w całości praktycznym warsztatom, dzięki którym zdobyta dzień wcześniej wiedza zostanie wzbogacona o twarde umiejętności. Specjaliści FreshMaila pokażą, na czym polega email marketing oraz jak przygotować strategię, aby wysyłka kampanii była skuteczna. Uczestnicy dowiedzą się również, jak efektywnie segmentować i personalizować wysyłki mailingów oraz odkryją tajemnice lead generation i lead nurturing.

Nadarzy się też okazja, aby zdobyć praktyczną wiedzę na temat Google Analytics oraz jak wysyłać mailingi zgodnie z prawem. Głodni wiedzy będą mogli odbyć 15 ekspresowych, content marketingowych lekcji komunikacji z klientem.

Według organizatorki - Anny Łowczowskiej - nie ma lepszego sposobu na poznanie tajników skutecznego e-marketingu, jak osobiste doświadczenia i wiedza, którą specjaliści tak chętnie się dzielą:

“Mail My Day to świetna okazja do poznania najnowszych trendów w online marketingu, zdobycia wiedzy o skutecznej promocji czy porozmawiania z ekspertem, który skieruje wasze działania na odpowiednie tory”.