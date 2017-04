Przed infrastrukturą IT się nie ucieknie! Maciej Lelusz, pomysłodawca infraXstructure, o wyzwaniach dla Data Center

Infrastruktura IT to diabeł o różnych twarzach, a z każdym cyklem jego rozwoju tych masek jest coraz więcej - będę o tym mówił na zbliżającej się edycji konferencji infraXstructure. Przyzwyczailiśmy się do serwerów, przełączników, macierzy czy też wielkich Mainframe poukrywanych w odmętach serwerowni. Zaakceptowaliśmy wirtualizację w jej wielu smakach – od maszyn wirtualnych, poprzez wirtualne sieci, po całe środowiska działające w chmurze. Przyszły kontenery i mikrosegmentacja - przywitaliśmy je chlebem i solą. Każda zmiana przyniosła coś nowego i swoiście zwiększyła poziom ciągłości biznesowej, czy też bezpieczeństwa, lub ogólnej wydajność aplikacji.

Wielowarstwowość środowisk informatycznych na pierwszy rzut oka zdaje się komplikować infrastruktury IT, a co za tym idzie backend aplikacji. Jednak, czy aby na pewno? Pomyślmy o tym jak o niezwykle skomplikowanym, szwajcarskim zegarku. Tysiące elementów zamkniętych w kompaktowej, małej formie nieprzerwanie obracają się, gonią, tylko w jednym celu – prezentacji czasu. Czy zegarek jest skomplikowany? Jeżeli się na nich znasz, to wiesz, że tak, jeżeli jednak nie masz o nich pojęcia, to wiesz, że pokazują one tylko godzinę. Tak czy tak, każdy korzysta z nich w taki sam sposób – spogląda i odczytuje, bez rozczulania się nad pietyzmem konstrukcji. Aplikacja działa, użytkownik jest zadowolony.

Świadomość elementów zarówno w zegarku jak i w infrastrukturach IT jest domeną specjalistów. Każdy z nas wie, że infrastruktura IT czy też mechanizm czasomierza nie zadziała w tak precyzyjny sposób bez choćby jednego elementu, który obecnie wchodzi w ich skład. Relatywnie, zegarek jest prosty – bo działa. Jak jednak nie funkcjonuje prawidłowo, to trzeba zanieść go do specjalisty. Podobnie sytuacja ma się z IT. W natłoku elementów składających się na skalowalne środowisko pod aplikacje można zidentyfikować mnóstwo czynników. W związku z czym trzeba porządnego Architekta, który by nam to połączył w działający mechanizm, następnie świetnych inżynierów do jego wykonania a na końcu specjalistów do utrzymania. Niezbędny jest ogrom wiedzy i doświadczenia, aby przedsięwzięcie zgrało się z zaplanowanym budżetem i czasem. Ludzie biorący udział w przedsięwzięciu powinni mieć dostęp do innowacyjnej wiedzy i doświadczonych mentorów, którzy poprowadzą ich przez meandry nowych technologii.

Czas nie czeka

Obecne IT pędzi. Nawet nie biegnie, ale sunie niczym pociąg TGV. Zmiany następują na tyle szybko, że wystarczy pójść spać, by przekonać się, że w ciągu naszego odpoczynku pojawiła się i upadła horda startupów, wypiętrzyły się nowe standardy i niczym jętka po kilku godzinach odeszły w niepamięć. Dodatkowo technologia prze przed siebie na tak wielu frontach, że gonienie jej przypomina bieg za marchewką. Nie można natomiast nie zwracać uwagi na utrzymujące się trendy – Cloud, Big Data, Konteneryzacja itd. Już te trzy grubasy znaczeniowe, poza oczywistym bagażem technologicznymi, są jednymi z wypadkowych rynku. Można się z tym zgadzać lub nie, ale to bez znaczenia, bo to właśnie one nakręcają IT.

Twoja droga do sukcesu

Zatem co począć? Trzeba nam ludzi wykształconych, nie bojących się zmian, spoglądających ochoczo na horyzont wydarzeń, energicznych i dynamicznych… Brzmi to jak ogłoszenie o pracę z rozwijającej się firmy IT, przygotowanej na sukces, ale ku swojej zgubie położonej w Jelitkowie Dolnym. Jednak pomimo tego jak głupio to brzmi, to rzeczywistość tego wymaga. Czeka nas odejście od archetypu Admina III Groźnego - ciemiężyciela użytkowników i oprawcę firewalla, w stronę Admina Frasobliwego - pasterza i nauczyciela. Podstawą tego wszystkiego jest wiedza aktualna i nowa, podnosząca świadomość technologiczną. Można ją zdobyć na wiele sposobów. Kursy online (Pluralsight, Udemy), książki czy też spotkania użytkowników konkretnych technologii – VMware User Group, Citrix User Group, AWS User Group itd.. Do dyspozycji są też specjalistyczne MeetUpy (Cloud & Datacenter Day, Cloud Infra) lub duże konferencje takie jak np. infraXstructure, która oferuje przekrój przez najciekawsze projekty i trendy w IT - na styku Chmury i Datacenter.

Dróg jest wiele, trzeba tylko którąś obrać, a nie siedzieć przed ekranem i narzekać, że świat się kończy.

Maciej Lelusz

Pomysłodawca infraXstructure oraz właściciel inleo