Przeczekiwanie bloków reklamowych ze smartfonem w ręku, czyli o tym jak świat tv miesza się z rzeczywistością online

Jakie wnioski płyną z badania przeprowadzonego przez Gemius, które objęło 500 dorosłych Polaków korzystających ze smartfonów?

Co robimy ze smartfonem w trakcie telewizyjnych bloków reklamowych?

Okazuje się, że serwisy społecznościowe i gry to dwie ulubione rozrywki internautów, którzy w trakcie reklam telewizyjnych sięgają po swoje telefony komórkowe. Jedna trzecia z nich (33%) przegląda serwisy społecznościowe, a ponad jedna piąta gra w gry na smartfonie (21%). Prawie co dziesiąty (8%) właściciel smartfona, w czasie emitowanych w telewizji reklam, korzysta z aplikacji do komunikacji lub prowadzi rozmowy przez telefon. Popularnym zajęciem jest także przeglądanie aplikacji, które służą do robienia zakupów online (6%).

Największa aktywność smartfonowych "widzów"

Jak pokazują analizy, laptopy, smartfony i telewizory „idą w ruch” po godz. 20:00. Smartfon towarzyszy internautom od świtu do nocy – intensywność korzystania z tego urządzenia wzrasta stopniowo od wczesnych godziny porannych, a swój szczyt osiąga między godziną 20 a 21. W podobny sposób zachowują się użytkownicy komputerów osobistych i laptopów, z tą jednak różnicą, że te urządzenia uruchamiane są dwukrotnie rzadziej niż telefony. Dużo bardziej zróżnicowany jest natomiast dzienny rozkład korzystania z tv (badanie objęło cztery najbardziej liczące się na rynku kanały tv: Polsat, TVN, TVP1 i TVP2). Od godz. 16:00 wyraźnie wzrasta zainteresowanie programem telewizyjnym, podczas gdy przed 15:00 jest ono na najniższym poziomie spośród wszystkich trzech badanych mediów. Natomiast o 21:00, następuje szczyt korzystania z telefonów i odbiorników telewizyjnych.

Jak jednoczesne korzystanie z treści internetowych i telewizyjnych wpływa na odbiór reklam tv? Okazuje się, że 93% badanych przynajmniej raz w miesiącu używa telefonu w czasie telewizyjnych przerw reklamowych, a 28% kontaktów z reklamami telewizyjnymi odbywa się przy jednoczesnym używaniu telefonu przez konsumentów.

Źródło: Gemius