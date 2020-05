Prowadzisz startup z obszaru transportu? Rusza program FM Open Lab

Program wsparcia uruchomiony został przez FM Logistic CE, operatora logistycznego, działającego w Polsce, Czechach, Słowacji i Węgrzech należącego do Grupy FM. Inwestuje ona w innowacje od 1967 roku, oferując rozwiązania logistyczne, transportowe oraz usługi pakowania.

Hasło przewodnie inicjatywy to "Turn your ideas into reality". Program ma zachęcać startupowców do podjęcia wyzwania i rozpoczęcia działań.

- Mamy dużą świadomość zmian, jakie dokonują się poprzez nowe technologie. Jesteśmy niewątpliwie firmą zorientowaną na przyszłość, dlatego dzisiaj, jako pierwszy gracz na rynku operatorów logistycznych otwieramy drzwi jeszcze szerzej na nowe rozwiązania, aby kontynuować dynamiczny postęp technologiczny – mówi Aleksander Kupryjaniuk, Innovation Project Manager w FM Logistic Centralna Europa, oraz dodaje – Już przed oficjalnym uruchomieniem projektu mieliśmy pierwsze zgłoszenia. Liczymy na to, że jeszcze w tym kwartale kolejne firmy podejmą wyzwanie.

Program FM Open Lab opiera się na trzech filarach, na które składają się finansowanie, know-how i mentoring. Akcelerator pomagać będzie w uzyskaniu środków z funduszy inwestycyjnych, przewidując w dalszej perspektywie budżet na tzw. seed funding, czyli zapewnienie środków na rozpoczęcie biznesu. W finansowaniu dla wybranych startupów zapewnione będą przestrzenie co-workingowe w ponad 20 centrach logistycznych, biurach FM oraz biurach partnerów (VCs, akceleratory).

Dodatkowo, korzystając z wieloletniego doświadczenia, firma FM Logistic CE oferować będzie wsparcie na etapie opracowywania projektu i zapewnienie ekosystemu swojej działalności – dostęp do platform i całej infrastruktury, dostarczanie danych operacyjnych, pomoc ekspertów. Dzięki temu startup będzie mógł skupić się na najważniejszym przedmiocie swojej działalności, czyli tworzeniu innowacji.

Program FM Open Lab wystartował w Polsce, Czechach i Słowacji jednocześnie, a gdy nabierze tempa, zostanie powielony we wszystkich krajach, w których operuje FM Logistic CE.

Szczegóły na stronie FM Open Lab