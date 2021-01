Prowadzenie działalności gospodarczej przez cudzoziemca – firma jednoosobowa

Zasady prowadzenia działalności przez obcokrajowców

Jedynie cudzoziemcy spełniający warunki zawarte w ustawie z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mogą podejmować i wykonywać działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na tych samych zasadach jak obywatele polscy. Tak więc, aby móc uzyskać wpis jednoosobowej działalności gospodarczej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) cudzoziemiec musi być obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej albo Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub być obywatelem innego państwa i posiadać m.in: zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku m.in. z połączeniem z rodziną legalnie przebywającą w Polsce, kształceniem się na studiach, status uchodźcy, ochronę uzupełniającą, zgodę na pobyt ze względów humanitarnych lub zgodę na pobyt tolerowany, zezwolenie na pobyt czasowy i pozostają w związku małżeńskim zawartym z obywatelem polskim zamieszkałym na terytorium Polski, zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania działalności gospodarczej, udzielone ze względu na kontynuowanie prowadzonej już działalności gospodarczej na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, ochronę czasową w Polsce, ważną Kartę Polaka.

Rejestracji działalności jednoosobowej przez obcokrajowca

Rejestracji działalności jednoosobowej dokonuje się albo wypełniając papierowy wniosek, albo online na stronie internetowej w CEIDG. W formularzu należy wskazać podstawowe dane dotyczące osoby otwierającej biznes, jak i przedmiotu działalności. Firma wskazywana we wniosku musi zawierać co najmniej imię i nazwisko wnioskodawcy. Oczywiście możliwe jest dodanie innych elementów, które dookreślają i wskazują na przedmiot działalności. Wypełnienie formularza online zajmuje tak naprawdę chwilę i już na następny dzień wpis jest dokonany. Natomiast składając dokumenty w formie tradycyjnej wymagana jest wizyta we właściwym Urzędzie Gminy.

Gdyby obcokrajowiec nie spełnił powyżej wskazanych warunków, to wciąż istnieje możliwość aby założyć własny biznesu w Polsce. Należy tylko rozważyć inne formy, a to założenie spółki przez cudzoziemca.

Najczęściej wybieranym rodzajem jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, którą również można prowadzić jednoosobowo. Po zawarciu umowy spółki cudzoziemiec musi zgłosić nowopowstałą spółkę w organizacji do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS). Czynności te podobnie jak przy działalności wpisywanej do CEIDG można dokonać bądź wysyłając uzupełnione formularze wraz z innymi potrzebnymi dokumentami pocztą, bądź za pomocą systemu teleinformatycznego do właściwego Sądu Rejestrowego. Jeżeli wnioski są kompletne i prawidłowo opłacone sąd powinien wpisać spółkę w ciągu 7 dni do rejestru przedsiębiorców.

W pierwszej kolejności więc istotne jest przeanalizowanie statusu obcokrajowca, jego narodowości oraz przedmiotu planowanej działalności, aby przesądzić w jakiej formie i czy w ogóle możliwe jest prowadzenie działalności gospodarczej przez cudzoziemca na terytorium RP.

