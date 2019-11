Promocje na Black Friday - niepowtarzalna okazja czy chwytliwy zabieg sklepów i producentów?

Jeden dzień czy może cały miesiąc?

Pierwotnie za Black Friday, uznawany był w Stanach jedynie ostatni piątek listopada, po Dniu Dziękczynienia. Jego nadejście nie oznaczało nic innego, jak rozpoczęcie sezonu na zakupy bożonarodzeniowe. Szybko dało się zauważyć, że dzień obniżonych cen pozytywnie przyjął się także w innych krajach. W Polsce co prawda uznany jest on dopiero od kilku lat, jednak bardzo mocno już teraz wpisuje się w zakupowe tradycje rodaków. Obecnie gorączka listopadowych zakupów rozpoczyna się wraz z początkiem miesiąca, w sklepach ogłaszane są wtedy specjalne okazje — nawet całotygodniowe. Stąd też można pokusić się o stwierdzenie, że Black Friday to już nie tylko jeden dzień, ale cały miesiąc okazyjnych zakupów.

-50%, -70%, 2 za 1, drugi produkt za grosz i wiele innych

Sklepy i producenci wraz z rozpoczęciem listopada prześcigają się w coraz to korzystniejszych ofertach, mających zachęcić klientów do zakupu. Wielu nie decyduje się jedynie na obniżenie cen, ale także na inne chwyty, takie jak dwa produkty za jeden, drugi produkt za grosz, „kup X, gratis dostajesz Y”. W Polsce wciąż jednak nie są to, obniżki na tak wielką skalę, jak w Stanach, choć należy przyznać, że z roku na rok oferty są coraz bardziej atrakcyjne. Być może już niedługo Polacy, tak jak Amerykanie w Black Friday będą wyczekiwać w gigantycznych kolejkach lub spierać się o przeceniony produkt.

Bezmyślne zakupy czy prawdziwa okazja?

Wielu uważa, że Black Friday to jedynie zachęcanie ludzi do zakupu czegoś, czego tak naprawdę nie potrzebują oraz, że jest to samoistny triumf konsumpcjonizmu. Czy marki i sklepy rzeczywiście chcą jedynie naciągnąć klientów w ten wybrany czas w roku? Pierwotną ideologią Czarnego Piątku było obniżenie cen, by konsumenci rozpoczęli sezon świątecznych zakupów zaraz po Święcie Dziękczynienia. Obecnie, jest to czas na tak zwane chwytanie najlepszych okazji. Producenci starają się dostarczać klientom coraz to korzystniejsze oferty i często są to naprawdę opłacalne inwestycje. Przykładowo, marka Ezviz, specjalnie z okazji Black Friday, do swojego asortymentu dołączyła Duo Pack, zawierający stację W2D oraz dwie kamery C3A. Zestaw jest znacznie tańszy niż zakup produktów pojedynczo. Dzięki takiemu rozwiązaniu inwestuje się bezpośrednio w bezpieczeństwo domu i rodziny, zaoszczędzając przy tym środki finansowe.

Ze sklepu do sieci

Black Friday, ma swoje odzwierciedlenie także w zakupach internetowych, podczas Cyber Monday. Przeniesienie dnia obniżek do sieci było nieuniknione. Według badań przeprowadzonych dla Trusted Shops w marcu 2018, 84% ankietowanych deklaruje, że robi zakupy w sieci co najmniej raz w miesiącu. Nie dziwi zatem fakt, że internetowi sprzedawcy także zdecydowali się na obniżanie cen w swoich sklepach.

Black Friday jest przede wszystkim czasem niezwykłych promocji. Warto jednak pamiętać, żeby śledzić ceny produktów przez cały rok, gdyż wielu producentów, zapewniają atrakcyjne ceny swoich produktów całym rokiem. Skala tego dnia obecnie jest tak duża, że każdy klient, zarówno stacjonarnie, jak i w Internecie znajdzie coś dla siebie. Jednak w czasie zakupów w Czarny Piątek, należy możliwie zachować także zdrowy rozsądek, gdyż często sklepy wyłączają wtedy z oferty możliwość zwrotu produktu lub kupione przedmioty nie podlegają gwarancji. Ile w tym roku Polacy wydadzą na zakupy podczas Black Friday i Cyber Monday? Czy w ostatni piątek listopada tłumy w sklepach zaskoczą sprzedawców? O tym przekonamy się już niedługo.