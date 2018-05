Promocja "Dwa w cenie jednego" najskuteczniejsza, czyli raport o e-zakupach spożywczych

Regularne promocje są dla co dziesiątego e-klienta argumentem przemawiającym za wybór e-sklepu spożywczego, natomiast aż co czwarty badany wskazuje na promocję, jako ważny czynnik zakupu konkretnego produktu. Na co dzień okazji promocyjnych poszukuje aż̇ 3/4 kupujących, ważne są również nowości, które sprawdzają 2/3 z nich. Zazwyczaj na oba aspekty wyczulone są przede wszystkim kobiety: to one częściej korzystają̨ z gazetek promocyjnych. W ujęciu wszystkich ankietowanych gazetki wykorzystywane są̨ przez połowę̨ internautów i aż̇ 63% konsumentów e-kupujących produkty spożywcze. Ponadto, wyłącznie z gazetek korzysta już co piąty internauta i aż co drugi e-kupujący produkty spożywcze online. Z różnego rodzaju voucherów na zakupy spożywcze online korzysta dwóch na trzech e-kupujących żywność́ w internecie, w tym 80% e-klientów płci żeńskiej i 59% płci męskiej.

Kupujący żywność w sklepach online na drugim miejscu ulubionych form promocji wskazują zniżki za duże zakupy (32% wskazań) i promocje oferujące drugi i kolejne produkty w niższej cenie (26% wskazań). Warto jednak podkreślić, że widać tu znaczną różnicę̨ pomiędzy konsumentami kupującymi online i offline - wśród drugiej grupy zniżki za duże zakupy cieszą się dużo mniejszą popularnością.

E-konsumenci doceniają̨ również̇ zniżki w ramach programów lojalnościowych (23% wskazań) – również, co ważne, w ramach korzystania z określonego kanału zakupowego, np. aplikacji mobilnej marki czy sklepu (18% wskazań). To zupełnie nowa opcja do wykorzystania przez marki w branży spożywczej.

Źródło: e-Izba