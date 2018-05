Projekt pierwszego centrum transparentności

Działania dotyczą zmiany miejsca przechowywania i przetwarzania danych dla wielu regionów, relokację procesu kompilowania oprogramowania oraz otwarcie pierwszego centrum transparentności. Kaspersky Lab nadzór nad przedsięwzięciem powierzył niezależnemu podmiotowi, który również będzie zlokalizowany w Szwajcarii.

Do końca 2019 r. firma uruchomi centrum danych w Zurychu, gdzie będzie przechowywała i przetwarzała wszystkie informacje dotyczące użytkowników z Europy, Ameryki Północnej, Singapuru, Australii, Japonii oraz Korei Południowej. Informacje te są przekazywane dobrowolnie przez użytkowników do zaawansowanego, opartego na chmurze systemu, który automatycznie przetwarza dane związane z cyberzagrożeniami. Firma przeniesie do Zurychu także zestaw narzędzi programistycznych wykorzystywanych do kompilowania oprogramowania z kodu źródłowego. Przed upływem 2018 r. produkty i bazy danych obejmujące reguły wykrywania zagrożeń zaczną być kompilowane i podpisywane sygnaturą cyfrową w Szwajcarii, zanim zostaną rozesłane do klientów na całym świecie.

To przeniesienie spowoduje, że wszystkie nowo kompilowane programy będą mogły być weryfikowane przez niezależną organizację, co pozwoli wykazać, że otrzymane przez klientów kompilacje i aktualizacje oprogramowania są tożsame z kodem źródłowym przedłożonym do audytu. Kod źródłowy produktów i aktualizacji oprogramowania zostanie udostępniony do wglądu osobom zainteresowanym w ramach centrum transparentności, które również będzie znajdowało się w Szwajcarii, a jego otwarcie jest planowane na bieżący rok.

Źródło: Kaspersky Lab Polska