Projekt krakowskiego monitoringu "totalnego" został wstrzymany!

Fundacja Panoptykon od tygodni bije na alarm, że pomysł na rozbudowę sieci miejskiego monitoringu w Krakowie o tysiące kamer monitorujących „każdy centymetr przestrzeni” miasta jest niezgodny z prawem, obietnica zlikwidowania w ten sposób przestępczości – niemożliwa do zrealizowania, a koszty całej operacji – finansowe i dla prywatności mieszkańców – niewyobrażalne.

Wątpliwości zgłaszane przez mieszkańców Krakowa, Fundację Panoptykon, a także Rzecznika Praw Obywatelskich podzielił Zespół Radców Prawnych Urzędu Miasta. Zdaniem radców „(…) przedstawiona koncepcja monitoringu obarczona jest z założenia podstawowymi wadami, prowadzącymi do rażącej sprzeczności z zapisami Konstytucji RP z uwagi na niedopuszczalną ingerencję w wolności i prawa obywatelskie”. Ponadto „(…)pomimo przyznania środków w Budżecie Miasta Krakowa na to zadanie, już sama jego realizacja przez Prezydenta Miasta Krakowa prowadziłaby bezpośrednio do rażącego naruszenia prawa i związanych z tym konsekwencji (abstrahując jednocześnie od licznych problemów technicznych, jakich należałoby się spodziewać przy wdrażaniu proponowanego systemu)”.

Małgorzata Szumańska, wiceprezeska Fundacji Panoptykon twierdzi, że w tej sprawie budujące jest to, jak skutecznie zadziałało społeczeństwo obywatelskie. Wspólny sprzeciw obywateli i instytucji sprawił, że argumenty o łamaniu prawa zostały usłyszane.

Źródło: Fundacja Panoptykon