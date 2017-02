Programujesz w JAVA lub Ruby on Rails? Biorąc udział krakowskim hackathonie możesz wygrać zdalne zatrudnienie w amerykańskiej firmie

Crossover rozwija pionierskie modele zdalnej pracy i rozwija rynek polskich specjalistów z branży IT, tym samym na spotkaniu w Krakowie będzie łowił największe talenty sektora technologii informacyjnych. Podczas gdy standardowy proces rekrutacyjny dla programistów JAVA oraz Ruby on Rails trwa wiele dni, ten czas zostanie wyjątkowo skrócony do jednego dnia.

- Celem naszej firmy jest promowanie modelu Remote Work – pracy zdalnej. Firma działa już na 108 rynkach świata – również w Polsce. Naszą siedzibę otwieramy właśnie w Krakowie i chcemy silnie rozwijać tutejszy rynek stawiając na pracowników z branży m. in.: IT, finansów czy kadr zarządzających oferując im pracę dla gigantów z listy Fortune 1000. Specjaliści swoją pracę wykonują zdalnie i otrzymują za nią amerykańskie wynagrodzenie. Najwięcej naszych klientów poszukuje specjalistów JAVA, zwłaszcza głównych architektów z doświadczeniem, którzy zarządzają całymi projektami. Średnie zarobki w proponowanym modelu pracy wahają się między 10 a 65 tysięcy złotych miesięcznie – podkreśla Markus Tornberg, Crossover Country Manager.

W krakowskim hackathonie tego samego dnia i po zdanych testach, wybrani uczestnicy z całej Polski otrzymają ofertę pracy z wynagrodzeniem $100k/rocznie. Dodatkowo każdy ma szansę na zdobycie nagrody finansowej o łącznej puli $10,000. To wyjątkowe i jedyne w swoim rodzaju wydarzenie zarówno na rynku lokalnym małopolski, jak i w skali ogólnopolskiej. Gościem specjalnym spotkania będzie Andy Tryba – CEO Crossover.

Bezpłatna rejestracja dla uczestników: xokrakow.pl