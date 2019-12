Programowanie dla początkujących - program Godzina Kodowania

60 minut z programowaniem

Godzina kodowania nie jest projektem skierowanym tylko do szkół. Można ją zorganizować w domu, w ośrodku kultury, w bibliotece, a także w pracy. To sposób na zdobywanie umiejętności, które przydadzą się w nauce innych przedmiotów i w praktyce. Idea skierowana jest do wszystkich osób, które chcą zmobilizować się do nauki programowania.

Pomysły na programistyczne aktywności znajdują się na stronach hourofcode.com/pl i www.koduj.gov.pl.

Od czego zacząć?

W mikołajkowej publikacji przygotowanej w ramach programu „Kampanie edukacyjno-informacyjne na rzecz upowszechniania korzyści z wykorzystywania technologii cyfrowych”, Ministerstwo Cyfryzacji oraz NASK przedstawiają propozycje zabaw w programowanie offline.To pozycja pełna porad oraz pomysłów na wspólne zabawy z dzieckiem i naukę programowania bez użycia komputera.

Programowania offline można uczyć dzieci w każdym wieku, a do tego nie trzeba być informatycznym specem. Każda zaprezentowana w poradniku propozycja zabawy offline zawiera instrukcję, ilustracje pomocnicze, opis potrzebnych materiałów oraz rekomendację, gdzie najlepiej ją przeprowadzać. Do publikacji dołączono gotowe do wydrukowania lub przerysowania wzory plansz do zaproponowanych gier.

Link do publikacji – „Zabawy w programowanie offline”.

Kluby czynne cały rok

Klub Młodego Programisty to obszar, w którym dzieci i ich rodzice mogą wziąć udział w bezpłatnych warsztatach programowania przez cały rok. W październiku 2018 r. otwarto dokładnie 16 takich miejsc, w różnych miastach Polski.

Kluby działają w Nysie, Stargardzie, Siedlcach, Ełku, Lubinie, Inowrocławiu, Zamościu, Żarach, Piotrkowie Trybunalskim, Nowym Sączu, Przemyślu, Suwałkach, Kwidzynie, Jaworznie, Ostrowcu Świętokrzyskim i Gnieźnie.

Więcej informacji o Klubach i zapisach na zajęcia na klubmlodegoprogramisty.pl

Na stronie koduj.gov.pl, znajdują się informacje o planowanych konkursach, projektach, scenariusze lekcji, a także propozycje aktywności programistycznych – materiały dedykowane rodzicom, nauczycielom i dzieciom w różnym wieku.