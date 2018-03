Programmatic rośnie w siłę. Czego jeszcze potrzebuje do rozwoju?

Reklamodawcy mogą nabywać pojedyncze odsłony na aukcjach prowadzonych w czasie rzeczywistym i docierać z przekazem do mocno wyselekcjonowanej grupy odbiorców. Selekcja odbywa się za sprawą narzędzi do analityki danych, bez których precyzyjne targetowanie byłoby niemożliwe.

W 2016 roku na zakup powierzchni reklamowej w modelu programmatic wydano w Polsce ponad 155 mln zł (46 mln dol.), w tym roku wydatki sięgną już ponad 652 mln zł (193 mln dol.). Jak wynika z najnowszego raportu Cloud Technologies dotyczącego rynku danych, oznacza to wzrost o ponad 319 %. W 2016 r., podczas gdy wartość polskiego rynku display sięgała 384,6 mln dol., na stosunkowo niszową formę zakupu powierzchni reklamowej wydano 46 mln dol. Sytuacja zmieni się jednak diametralnie. Z prognozy wynika, że nad Wisłą wydatki na display wzrosną w 2018 r. o 5,4% rdr i wyniosą 460,3 mln dol., podczas gdy środki przeznaczone na zakup powierzchni reklamowej w modelu programmatic sięgną 193 mln dol., co oznacza wzrost o 91,2% rdr. Również w globalnym ujęciu wydatki na programmatic pną się w górę w dwucyfrowym tempie.

Jak zauważa Piotr Prajsnar z Cloud Technologies, skuteczność kampanii realizowanych w modelu programmatic zależy jednak od jakości posiadanych danych. Wykorzystując platformy DMP, które stosują uczenie maszynowe i analizują aktywność internautów w czasie rzeczywistym, marketerzy mogą zwiększyć liczbę konwersji w prowadzonych kampaniach nawet o kilkadziesiąt procent. Bez jakościowych danych targetowanie przypomina poszukiwanie własnego samochodu na parkingu w galerii handlowej – błądzi się wśród innych pojazdów nim trafi się na ten właściwy. Analityka Big Data pozwala trafiać do celu z niespotykaną dotąd precyzją i reagować na bieżącą aktywność użytkowników sieci. Potwierdza to raport „Global Data Market Size”, z którego wynika, że globalne wydatki na dane w minionym roku wyniosły 13,5 mld dolarów, co oznacza niemal 40-procentowy wzrost rdr. W tym roku tempo wzrostu wciąż będzie imponujące i ma wynieść ponad 34%, a wartość rynku danych osiągnie 18,2 mld dol.

Również w Polsce apetyt na dane rośnie z zawrotną prędkością. W 2016 roku nad Wisłą dokonano zakupu cyfrowych informacji o Internautach za kwotę 2,2 mln do. Jeśli spełnią się przewidywania analityków, to w tym roku wydatki na cyfrowe informacje sięgną już 30,4 mln dol. Daje to 1281-procentowy wzrost w stosunku do 2016 roku. W raporcie przeanalizowano 28 najważniejszych rynków świata, które łącznie generują około 90% światowych wydatków na dane. Wynika też z niego, że wydatki marketerów, wydawców i twórców technologii na dane o internautach i rozwiązania oparte o ich analitykę wciąż rosną. Ponad 60 % respondentów przyznało, że w 2017 ich organizacja wydała na dane i powiązane z nimi usługi więcej niż w roku poprzedzającym. Rosnące znaczenie analityki Big Data i coraz większa świadomość w zakresie monetyzacji danych skłaniają firmy do wprowadzania modernizacji.