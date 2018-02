Program TV - kanały sportowe

Program pełen zalet

Szukając wygodnego przewodnika po świecie sportu, warto zdecydować się na ten jak najbardziej profesjonalny - udostępniający również fachowe opisy poszczególnych, zaplanowanych w programie transmisji z ważnych wydarzeń. Opisywany program telewizyjny dostępny pod adresem http://www.polsatsport.pl/program-telewizyjny/ prezentuje wszystkie najważniejsze kanały sportowe, na bieżąco aktualizując co jest w danej chwili nadawane, dzięki czemu stale jesteśmy na poziomie "Trwa" i możemy sprawdzać kolejne godziny transmisji, albo plany transmisyjne na kolejne dni. Program umożliwia odczytanie harmonogramu na kolejnych 6 dni, co znaczy że ukazuje cały tydzień. To umożliwia zaś wygodne zaplanowanie spotkania z przyjaciółmi.

Ewentualne zmiany są na bieżąco wprowadzane, a serwis został tak skonstruowany, żeby nie stwarzać konieczności przesuwania całego programu w dół, widząc go tylko częściowo. Całość programu na danym kanale jest widoczna od razu na jednej stronie, co daje natychmiastowy, pełny obraz. Przemieszczanie się między poszczególnymi kanałami sportowymi również jest bardzo proste - wystarczy użyć do tego umieszczonych z boku strzałek. Wszystko zostało więc tak rozplanowane, żeby każdy użytkownik - nawet ten mniej obyty z przestrzenią internetową - mógł zrozumieć o co chodzi i sprawdzać program telewizyjny w sposób intuicyjny. Kliknięcie na dany podpunkt z listy powoduje zaś otwarcie się dodatkowego okna, z dokładniejszym opisem wydarzenia.

Dostępne stacje telewizyjne

Program telewizyjny, dostępny na stronie Polsatsport.pl, umożliwia sprawdzanie rozkładu transmisji dla następujących stacji:

Polsat Sport

Polsat Sport News

Polsat Sport Extra

Polsat Sport Fight

Ipla

Eurosport 1

Eurosport 2

Fight Box

Extreme Sports Channel

TVP Sport

Eleven Sports 1

Eleven Sport 2

Eleven Sports 3.

Polsat Sport jest stacją telewizyjną, która rozpoczęła nadawanie 11 sierpnia 2000 roku i od tego czasu cieszy się ogromną popularnością widzów. Kanał umożliwia obejrzenie wielu ważnych wydarzeń sportowych. Znajdziemy tam najważniejsze transmisje związane tak z siatkówką czy piłką nożną, jak i z koszykówką, boksem, MMA, lekkoatletyką, tenisem czy rugby. Kanał nadaje również transmisje, które spodobają się fanom sportów motorowych oraz sportów zimowych.

Spragnieni szybkich informacji powinni odwiedzić przede wszystkim kanał Polsat Sport News. To program informacyjny, którego głównym elementem jest 5-minutowy serwis "Sport Flash", prezentujący skrótowe wiadomości dotyczące bieżących wydarzeń sportowych - dzięki niemu w szybki sposób dowiemy się najważniejszych rzeczy.

Inne kanały, związane z Polsatem Sport, których plany transmisyjne można wygodnie sprawdzić na portalu, to Polsat Sport Extra i Polsat Sport Fight. Pierwszy jest kanałem, który nadaje od 15 października 2005 roku i który powstał specjalnie z myślą o nadawaniu na nim transmisji kilku piłkarskich lig europejskich, które nie mieściły się w ramówce. W tej chwili jednak na kanale znajdziemy również siatkówkę, boks czy tenis. Polsat Sport Fight powstał zaś w roku 2016 i zajmuje się głównie nadawaniem wydarzeń związanych ze sportami walki.