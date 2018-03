Prognozy. Rosnące wykorzystanie usług chmurowych do roku 2021

Cisco opublikowało siódmą już edycję corocznego badania Cisco Global Cloud Index tym razem skupiającą się na wirtualizacji centrów danych i chmurze. Trendy te stały się podstawowymi elementami transformacji sposobu dostarczania usług sieciowych firmom i użytkownikom indywidualnym.

Według badania aplikacje biznesowe i konsumenckie wpływają na rosnącą dominację usług chmurowych w Internecie. Dla użytkowników indywidualnych streaming wideo, media społecznościowe i wyszukiwarki internetowe to jedne z najpopularniejszych aplikacji chmurowych. W przypadku biznesu są nimi systemy ERP, rozwiązania do pracy grupowej i analitycznej.

Zgodnie z przewidywaniami globalny ruch w centrach danych osiągnie 19,5 ZB (zettabajtów) rocznie do 2021 r. Oznacza to średni wzrost o 27% rocznie w stosunku do roku 2016, kiedy ruch ten wynosił 6 ZB, lub mówiąc inaczej ponad trzykrotny wzrost w latach 2016-2021. Globalny ruch danych związany z chmurą będzie stanowił 95% ruchu w centrach danych w roku 2021, w porównaniu z 88% w roku 2016.

Rosnący poziom zabezpieczeń i Internet Rzeczy napędzają wzrost chmury

W przeszłości obawy związane z bezpieczeństwem były jedną z głównych barier w adopcji chmury. Postępy w dziedzinie zarządzania centrum danych i kontroli danych pomogły zminimalizować ryzyko dla przedsiębiorstw i lepiej chronić informacje klientów. Innowacje w dziedzinie cyberbezpieczeństwa odgrywają kluczową rolę w napędzaniu wzrostu ruchu danych w chmurze. Ponadto rozwój Internetu Rzeczy w dziedzinach takich jak smart cities czy connected cars wymaga skalowalnych rozwiązań obliczeniowych, aby sprostać rosnącym wymaganiom wobec centrów danych. Cisco przewiduje, że do roku 2021 rozwinie się na świecie 13,7 miliardów połączeń między urządzeniami tworzącymi Internet Rzeczy.

Dwukrotnie więcej hiperskalowych centrów danych

Rosnące zapotrzebowanie na zasoby obliczeniowe i chmurowe doprowadziło do rozwoju ogromnych centrów danych obsługujących chmurę publiczną (hyperscale data centers). Cisco przewiduje, że do roku 2021 na świecie będzie 628 takich centrów danych, w porównaniu do 338 w roku 2016, co oznacza niemal dwukrotny wzrost w analizowanym okresie. Do 2021 roku hiperskalowe centra danych mają wspierać 53% wszystkich serwerów w centrach danych (27% w 2016 roku), 69% całkowitej mocy obliczeniowej w centrach danych (41% w 2016), 65% wszystkich danych przechowywanych w centrach danych (51% w 2016) oraz 55% całkowitego ruchu w centrach danych (39% w 2016 roku).

Eksperci przewidują więc rozwój wirtualizacji centrów danych i obliczeń w chmurze oraz wzrost ilości przechowywanych danych napędzany przez big data i IoT, podczas gdy SaaS stanie się najpopularniejszym modelem usług chmurowych.

Informacje o raporcie

Cisco Global Cloud Index (2016-2021) jest raportem opracowanym w celu oszacowania wzrostu globalnego ruchu obsługiwanego przez tradycyjne i chmurowe centra danych, a także głównych związanych z nim trendów technologicznych. Jest on uzupełnieniem badań analizujących ruch IP w globalnej sieci i pozwala na zaobserwowanie najnowszych trendów wpływających na transformację centrów danych oraz systemów chmurowych.

Źródło: Cisco