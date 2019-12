Profesjonalne środki czystości - co odróżnia je od chemii stosowanej w naszych domach?

Czym są profesjonalne środki czystości?

Aktualnie pojawia się coraz więcej sklepów specjalistycznych lub hurtowni, które oferują swoim klientom możliwość zakupu profesjonalnych środków czystości. Do sklepów internetowych udostępniających taki asortyment należy między innymi clinex.com.pl. Oferuje on preparaty zalecane do stosowania w miejscach wymagających szczególnej sterylności oraz narażonych na trudne do wyczyszczenia zabrudzenia. Ponadto jednym z kryterium doboru odpowiednich preparatów jest wielkość powierzchni, którą musimy posprzątać. Biorąc pod uwagę te informacje, możemy podać kilka przykładów miejsc, gdzie profesjonalna chemia będzie niezbędna. Są to między innymi: zakłady przemysłowe, handlowe, usługowe, hale produkcyjne, biurowce czy też szpitale.

Profesjonalne środki czystości umożliwiają zachowanie najwyższych standardów czystości przy jednoczesnej oszczędności pieniędzy. Jednak warto zaznaczyć, że nic nie stoi na przeszkodzie, aby stosować je również w domach. Czym więc różnią się od chemii stosowanej w naszych domach?

Co różni profesjonalne środki czystości od chemii stosowanej w domach?

W sklepach specjalistycznych można wyróżnić podział produktów na dwie podstawowe kategorie. Pierwsza z nich to chemia gospodarcza, czyli środki stosowane na co dzień w gospodarstwach domowych. Natomiast do drugiej należą profesjonalne środki czystości, tak zwana chemia profesjonalna. Jedną z największych różnic między nimi jest stężenie roztworów. W przypadku środków stosowanych w domach mamy do czynienia z gotowymi, rozcieńczonymi już produktami, których stężenie jest nam narzucone. Z kolei profesjonalne preparaty można kupić w postaci silnych koncentratów. Kupując opakowanie płynu do posadzek w opakowaniu o pojemności 5 l, w rzeczywistości zyskujemy dużo więcej niż w przypadku takiej samej ilości standardowego płynu. Jeżeli należy stosować go w ilościach 50-200 ml/1 l wody, możemy być pewni, że jesteśmy w stanie zaoszczędzić dodatkowe pieniądze.

Dodatkowo należy zwrócić uwagę, że silny koncentrat zawiera więcej substancji aktywnych służących do czyszczenia różnych powierzchni. Zatem oznacza to również szybsze usuwanie zabrudzeń, czyli oszczędność czasu.

Dlaczego warto korzystać z profesjonalnych środków czystości?

Oprócz wyżej wymienionych zalet można wyróżnić również kilka innych korzyści, które mogą przekonać do skorzystania z profesjonalnych środków czystości. Po pierwsze są one przeznaczone do konkretnych celów, na przykład usuwania tłustych plam. Dlatego też każdy z nich różni się składem, a dobór substancji zależy od tego, jaki efekt ma przynieść dany produkt. Dzięki temu zyskujemy nierzadko dodatkową ochronę przed kolejnymi zabrudzeniami czy też połysk. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w artykule: Dlaczego warto sięgnąć po profesjonalne środki czystości?