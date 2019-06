Produkcja fałszywych dyplomów i inne oszustwa edukacyjne

Już po jednym wyszukiwaniu przeprowadzonym 12 czerwca 2019 r. badacze z firmy Kaspersky znaleźli dostawcę usług zmiany ocen szkolnych oraz wystawiania fałszywego świadectwa. Przestępca oferował łatwy w obsłudze formularz zamówienia, z możliwością wyboru przedmiotu, poziomu stopnia akademickiego oraz instytucji wystawiającej świadectwo. Dostępne były również świadectwa szkolne obejmujące długą listę przedmiotów.

Badacze przyjrzeli się też kilku najczęściej wykorzystywanym szkolnym systemom informatycznym i odkryli, że oprócz zgłoszonych błędów w zakresie bezpieczeństwa wiele z nich nie wykorzystuje uwierzytelniania dwuskładnikowego i zabezpiecza dostęp uczniów, studentów i rodziców wyłącznie na podstawie nazwy użytkownika oraz hasła. W rezultacie można się do nich niezwykle łatwo włamać przy użyciu skradzionych danych uwierzytelniających, szczególnie biorąc pod uwagę to, że wielu użytkowników loguje się takimi samymi loginami i hasłami do wielu serwisów online.

Eksperci zalecają przedstawicielom szkół i uczelni wyższych następujące działania w celu zabezpieczenia systemów oraz młodych ludzi przed oszustwami edukacyjnymi:

Jeżeli świadectwo wygląda podejrzanie, zweryfikuj je, kontaktując się z instytucją, która je wystawiła.

Wprowadź uwierzytelnienie dwuskładnikowe dla systemów informatycznych, zwłaszcza tych działających z poziomu przeglądarki internetowej, oraz dla dostępu do ocen uczniów.

Przeprowadź szkolenie w zakresie zwiększenia świadomości bezpieczeństwa dla pracowników, wyjaśniając im, w jaki sposób należy bezpiecznie implementować i wykorzystywać hasła.

Na uczelni powinny znajdować się dwie oddzielne, zabezpieczone sieci bezprzewodowe: jedna dla pracowników i jedna dla studentów, a w razie potrzeby dodatkowa dla gości.

Jeśli nie ma takiej konieczności, nie publikuj wszystkiego online.

Wprowadź i egzekwuj rygorystyczną politykę dotyczącą haseł wśród pracowników i zachęcaj ich do pilnowania swoich danych uwierzytelniających dostęp.

Korzystaj z rozwiązania zabezpieczającego, które zapewnia ochronę przed szerokim wachlarzem zagrożeń.

Źródło: Kaspersky