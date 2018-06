Problemy prawne Polaków. Z czym borykają się najczęściej?

Najczęściej trudności dotyczą spraw załatwianych w urzędach i instytucjach (32%), związanych z pojazdem i transportem (26,3%) oraz kwestiami zatrudnienia czy pracy (23,9%). Niewiele rzadziej kłopoty prawne napotykamy w związku z kupnem rzeczy lub usług (21,8%) oraz transakcjami internetowymi (20,4%).

Polacy jednak wciąż rzadko ubezpieczają się na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń i kosztów z nimi związanych. Zgodnie z wynikami ogólnopolskiego badania zrealizowanego przez agencję SW Research najczęściej (poza ubezpieczeniami obowiązkowymi) ubezpieczamy dodatkowo samochód (AC i inne) - tak wskazało 57,1% respondentów. Podobny odsetek badanych korzysta również z polisy na życie (56,5%) oraz ubezpiecza nieruchomości (52,5%). Blisko 1/3 posiada też prywatne ubezpieczenie medyczne. Natomiast Polacy bardzo rzadko korzystają z ubezpieczeń ochrony prawnej, które zapewnia m.in. dostęp do doradztwa prawnego oraz pokrywa koszty wsparcia i reprezentacji prawnika w razie problemu czy sporu sądowego. Tylko 6% z nas zabezpiecza taką polisą swoje gospodarstwo domowe, podczas gdy aż 21% Polaków miało w ciągu ostatnich 5 lat przynajmniej jeden problem prawny.

Według eksperta D.A.S. szczególnie wysokie ryzyko wystąpienia problemu prawnego dotyczy uczestnictwa w ruchu drogowym. – Nawet przy zachowaniu najwyższej ostrożności nie możemy przewidzieć zachowania innych osób poruszających się po drogach i tym samym całkowicie wyeliminować ryzyka wypadku czy kolizji. Wciąż wielu kierowców zapomina, że takie zdarzenia mają skutek nie tylko fizyczny, ale i prawny. W przypadku konieczności obrony w sprawach karnych, wykroczeniowych lub w sprawach dotyczących dochodzenia roszczeń na drodze sądowej, np.: zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, odszkodowania za poniesioną szkodę, jeśli nie mamy ubezpieczenia ochrony prawnej, to musimy wynagrodzenie adwokata lub radcy prawnego, koszt opinii biegłych i opłaty sądowe, sfinansować z własnego portfela. Dlatego też, wcześniejsze i odpowiednie zabezpieczenie się pod kątem finansowym od ewentualnego procesu sądowego jest równie ważne, co ubezpieczenie autocasco lub assistance, co podkreśla Janusz Zemła.

Źródło: D.A.S.