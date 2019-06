Prezes UODO o prywatności osób posługujących się podpisem elektronicznym: "Nie może być zagrożona"

Do Urzędu Ochrony Danych Osobowych docierają z licznych środowisk sygnały w sprawie zagrożenia dla prywatności osób posługujących się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, związane z ujawnianiem w tym podpisie numeru PESEL osoby podpisującej. Urząd od dawna zwracał uwagę na to, że o ile zasadnym jest użycie numeru PESEL w przypadku weryfikacji osoby wnioskującej o wydanie certyfikatu kwalifikowanego podpisu elektronicznego, to zdecydowanie wątpliwe jest ujawnianie tego numeru innym osobom jako konsekwencja użycia podpisu elektronicznego.

W ocenie Prezesa UODO należy obecnie rozważyć, czy ujawnianie numeru PESEL w certyfikacie kwalifikowanego podpisu elektronicznego jest jedynym sposobem skutecznego i bezpiecznego potwierdzenia tożsamości osób posługujących się podpisem elektronicznym.

Pismo Prezes UODO do Ministra Cyfryzacji zamieszczono tutaj.

Źródło: UODO