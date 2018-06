Prezenty na Dzień Ojca. Co kupić dla taty?

Latać każdy może - choćby przez 3 minuty.

Gdy tatę kusi inwestowanie na giełdzie, nie musi iść na żywioł... Podaruj mu pierwszy, niemal już kultowy podręcznik (napisany po okresie transformacji dostosowany do czasów współczesnych), napisany przez doświadczonego inwestora, znającego polskie realia.

Czytanie newsów na telefonie przy goleniu? Żaden problem, jeśli ma się taki uchwyt. Nasza propozycja to moro, ale można wybrać także powierzchnię Księżyca, wzór piłki nożnej czy po prostu klasyczną czerń.

Dla turysty, wędkarza, niedzielnego buszmena etc. - nóż bez designerskich fajerwerków, za to dobrze wykonany, ergonomiczny i funkcjonalny. To nie zabawka ani popisowy gadżet, tylko użyteczne narzędzie prawdziwego mężczyzny outdoorowca.

Dla korpotaty. Jak (może nie złamać, ale) nagiąć dresscode? Dodatkami! Dla kogoś, kto nosi korporacyjny mundurek, drobną demonstracją własnego stylu mogą być niebanalne spinki do mankietów. Szczególnie, kiedy grają mundialowe emocje...

Dla taty, który dużo jeździ i uwielbia swój samochód.

Jeśli tata lubi fotografować smartfonem, można dać mu większe możliwości. Markowy, wytrzymały futerał wyposażony jest w adaptory, na których mocuje się akcesoria, poprawiające jakość zdjęć i filmów.

Sam futerał to za mało? Wybierz w zestawie z obiektywami!

“Drobiazg” (bo i cena niebagatelna), który z pewnością ucieszy każdego miłośnika survivalowej przygody - narzędzie w formie bransoletki ze stali nierdzewnej, złożone z 9 modułów, dających 29 funkcji (np. śrubokręty, przecinaki etc.)

Dla taty, który może już mieć trochę dość "gier familijnych"... wczuć się w rolę samuraja - bezcenne. Można stoczyć samotną rozgrywkę (gra od 1 osoby) albo współpracować z grupą innych (maksymalnie w sumie 7) graczy.

Dobry prezent dla każdego miłośnika przygody, survivalu, sztuki wojennej, militariów. Koniecznie z wybiciem - dobrym motywem będzie krótka dewiza bliska duszy obdarowanego sprawdź cenę >>

Podręczna ładowarka, którą można uratować rozładowujący się telefon, a potem zasilić po prostu wystawiając ją na światło słoneczne? Tata gadżeciarz (szczególnie lubiący całodzienne wyprawy w miejsca bez prądu) na pewno doceni taki prezent!

Niezależnie od wieku tata może być aktywny ze wsparciem nowoczesnej technologii. Do biegania, długich marszów, jazdy na rowerze, by jednocześnie być w kontakcie...

Tata, który dużo podróżuje i lubi w tym czasie poczytać, ucieszy się z czytnika e-booków. Nasza pierwsza propozycja to dobra jakość bez drenowania kieszeni.

Audiobooków zwykle słuchamy będąc w ruchu . Może taki prezent jak bezprzewodowe, wygodne nauszne słuchawki dobre do sparowania ze smartfonem, do tego wraz z kartą podarunkową do biblioteki Storytel, stanie się dla taty początkiem przygody z książkami do słuchania?

Absolutna klasyka gatunku, którą czytelnicy e-booków chwalą, ponieważ książki czyta się niemal jak papierowe. Wersja bez reklam nieco droższa, ale za to z większym komfortem lektury - bardzo dobra na prezent!

Jeśli tata lubi filmy, ale nie jest pewien, czy np. Netflix będzie mu się podobać - podaruj abonament na próbę. Jedyna wada abonamentu to jego cyfrowy charakter (kod PIN). Jak to wręczyć? Możesz go napisać na fantazyjnym papierze albo nakleić na pudełku czekoladek.

Małe drony nie wymagają uprawnień, ale do poważniejszego pilotażu odpowiedni papier już jest potrzebny. Kurs na operatora drona, przygotowujący do egzaminu, może być fajnym prezentem dla taty lubiącego wyzwania.

Dla taty technologicznego. Dron, choć profesjonalny, można pilotować bez uprawnień. Jest lekki (ma masę 500 g) i wyposażony jest w kamerę o rozdzielczości 1080 px.

Inna propozycja dronowa: składany do kompaktowego pudełka dron przeznaczony do filmowania. Możliwy nawet 20‐minutowy lot po godzinnym ładowaniu.

Kamera GoPro HERO 5, współpracująca z dronem Karma oferowanym przez GoPro, dobra dla miłośników bezzałogowców i małych, ale wydajnych gadżetów.

Na krótkie loty (chyba, że z dodatkową baterią) przyjemny dron do schowania do kieszeni i łatwego pilotowania. Przyda się np. do sfilmowania wyjątkowych wrażeń ze spaceru.

Dlaczego tata nie może się przemieszczać po mieście w nowoczesny sposób? Oto przebój transportu miejskiego.

Aktywny tata, który biega za rosnącymi dziećmi (albo wnukami...) pędzącymi na rowerku, hulajnodze czy rolkach może potrzebować odrobiny wsparcia. I frajdy.