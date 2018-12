Prezenty dla miłośników gotowania. 14 propozycji dla tych, którzy lubią gotować

Osoby, które chętnie i dużo gotują, na pewno w wielu przepisach korzystają z czosnku i imbiru. Mała, łatwa do utrzymania w czystości tarka ze stali nierdzewnej ułatwi ucieranie przypraw w kawałkach.

Chleb domowy, ale przy mniejszym nakładzie pracy zajętego piekarza - maszyna do chleba to rozwiązanie dla osób, które chętnie piekłyby w domu, ale onieśmiela je dość długi i złożony rytuał wypieku ręcznego.

Jeśli osoba gotująca sięga po przepisy ze świata, na pewno napotka sporo potraw, do których trzeba dodać np. 1/4 łyżeczki pieprzu cytrynowego. Łyżeczki-miarki pozwolą na sprawne i efektywne dodanie takiej ilości przypraw.

Deska Epicurean wygląda nowocześnie i świetnie sprawdza się w kuchni. Łatwo ją utrzymać w czystości i wysuszyć (spróbujcie tego z klasycznymi drewnianymi deskami!), nie przechodzi zapachami, można na niej stawiać gorące przedmioty (do 176 st. C). Występuje w wielu wariantach - wykonanie, kolor i wielkość można dopasować do potrzeb i gustów konkretnej osoby.

Ceramiczna trójkątna miseczka z sitkiem nierdzewnym - oto podstawa do hodowli własnych, zdrowych kiełków w kuchni. Kiełkownica jest ładnie zapakowana, sprawdzi się jako mniejszy prezent.

Sitka do gotowania na parze w różnych wielkościach łatwo umieścić w garnku (wszystkie lub tylko część) i bez specjalnych przygotowań ugotować akurat potrzebną ilość warzyw na parze. Praktyczne i trwałe, a do tego zajmują mało miejsca.

Bento - słowo pochodzące z języka japońskiego, a opisujące porcję jedzenia na wynos, która jest gotowym posiłkiem - znajduje wielu zwolenników w Polsce. Jeśli ktoś realizuje się w tej modzie, ładne i ergonomiczne pudełko na bento zostanie przyjęte z zadowoleniem.

Ścierka jako prezent? Taka - z miękkiej bawełny, w ładnym neutralnym kolorze i przede wszystkim z wyszywanką ze Snoopym - świetnie się sprawdzi w tej roli.

Kuchnia wegańska staje się modna - nie tylko jako wyraz filozofii życiowej, ale też zdrowa odmiana, równoważąca dania mięsne. Nie ma chyba lepszej książki kucharskiej dla osób, które chcą się z wegańskim jedzeniem zaprzyjaźnić na dłużej.

Jeśli wnętrze urządzone jest z przymrużeniem oka i często pojawiają się w nim goście - pizzowy taboret/podręczny stolik świetnie się w nim sprawdzi. Wytrzyma do 200 kg!

Garnek do pieczenia wykonany według metod klasycznych, produkcji węgierskiej, będzie bardzo ciekawym prezentem dla osób, które lubią eksperymentować z różnymi formami przygotowywania posiłków.

Czysta woda z kranu do kawy albo herbaty, ale też do gotowania potraw np. dla dziecka? Pomoże dzbanek filtrujący.

Z kształtu i nazwy przeznaczony do pizzy, ale świetnie nadaje się także do wypieku pieczywa indyjskiego (np. naan) albo innych mącznych dodatków kuchni bałkańskiej czy orientalnej.

Bardzo solidny i ciężki wok, w którym potrawy orientalne (ach, kuchnia koreańska) nabiorą szczególnego smaku, a ich przygotowanie będzie najbardziej zgodne ze sztuką.