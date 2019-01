Prezenty dla Dziadka. 10 propozycji na Dzień Dziadka [22 stycznia]

Dziadek to często ktoś wyjątkowy w życiu wnuka czy wnuczki - osoba, z którą ma się specjalne, unikatowe relacje pełne bezinteresownego uczucia. Dziadek jest autorytetem i partnerem w zabawie. Dzień Dziadka to świetna okazja, by powiedzieć to wprost - i zapisać na wieczną pamiątkę.

Wielu dziadków lubi nowe sprzęty domowe - szczególnie takie, które ułatwiają codzienne życie i są sygnowane rozpoznawalną marką. Solidny czajnik elektryczny na pewno zalicza się do tej kategorii.

Dziadkowie często bywają nie tylko domowymi złotymi rączkami, ale też narzędziowymi gadżeciarzami. Docenią nowoczesne rozwiązania znanych narzędzi i elektronarzędzi.

Prawdziwie dobra kawa to luksus, a dziadkowi może przypaść rola domowego mistrza ceremonii.

Znam wielu dziadków (i pradziadków) otwartych na nowe technologie i zawsze chętnych do korzystania z kolejnych innowacji technologicznych. Nie ma powodu, by zimą nie korzystać z ulubionego urządzenia - pomogą rękawiczki, które umożliwią obsługę ekranu dotykowego bez marznięcia w ręce.

Dziadek dobry duch rodziny chętnie założy nie nudny i grzeczny "szalik dla starszego pana", tylko coś kolorowego i wesołego.

Często to właśnie dziadek zaszczepia i rozwija we wnuku (albo wnuczce) pasję piłki nożnej, a sam jest oblatany w aktualnej lidze nie gorzej niż portale sportowe. Taki dziadek powinien mieć godne fana footballu skarpetki (a jeśli ma inną pasję, też można dobrać dla niego taki "dziany" komentarz).

Dla Dziadka-eksperymentatora i fana nowych technologii, żeby wiedział, czy brać abonament.

Tata mistrz, a dziadek arcymistrz.

Z życzeniami fury forsy.