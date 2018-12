Prezenty bardzo niebezpieczne

Coraz więcej urządzeń zaawansowanych technologicznie posiada wbudowane kamery, mikrofony i czujniki, które dają użytkownikom więcej możliwości, ale i otwierają pole do nieuprawnionego wykorzystania luk w zabezpieczeniach. Na co warto uważać?

Szpiegujące zabawki

Połączeni z internetem mali technologicznie zaawansowani towarzysze najmłodszych, przy pomocy zainstalowanych kamer i mikrofonów, mogą nagrywać głos domowników, filmować wnętrza mieszkań oraz gromadzić informacje o dzieciach i przekazywać te dane z powrotem do serwerów producentów. Interaktywne pluszaki marki CloudPets wywołały niemały zamęt, gdy w 2017 roku okazało się, że nagrania głosowe blisko miliona użytkowników były przechowywane na otwartych serwerach publicznych, dostępnych dla każdego, o czym informował The Guardian. Podobny problem pojawił się w tym samym roku w przypadku zabawki "My Friend Cayla", lalki która nagrywała i zbierała prywatne rozmowy dzieci bez żadnych ograniczeń w gromadzeniu, wykorzystywaniu lub ujawnianiu tych danych osobowych, co nagłośniło BBC. Fakt ten zaalarmował niemiecką organizację Bundesnetzagentur do tego stopnia, że jej przedstawiciele zasugerowali rodzicom natychmiastowe zniszczenie zabawek. Na szczęście, rosnąca świadomość opiekunów w kwestii zagrożeń czyhających na dzieci i resztę domowników, oraz coraz większa kontrola niezależnych instytucji, dają nadzieję na poprawę bezpieczeństwa beztroskiej zabawy najmłodszych.

Smart gadżety

Niewątpliwym bestsellerem w kategorii prezentów technologicznych w ostatnich latach są smartwatche. Opcja pozwalająca na wymianę danych z innymi urządzeniami, np. ze smartfonem czy laptopem, może jednak nieść za sobą poważne ryzyko przejęcia danych. Chociaż wszystkie tego typu urządzenia mają zaimplementowane szyfrowanie komunikacji, to większość z nich korzysta z nieszyfrowanego łącza podczas ściągania plików z aktualizacją oprogramowania. Smartfony, które zostaną podpięte do inteligentnych zegarków, stanowią prawdziwą skarbnicę wrażliwych informacji, takich jak e-mail, dane osobowe, zdjęcia, waga, zapisy pracy serca, ciśnienia krwi czy lokalizacja. Komunikowanie się tych gadżetów stwarza pełne spektrum możliwości dla cyberprzestępców. Smartwatche należą też do grupy urządzeń narażonych na zainfekowanie wirusami i malware, dlatego, aby korzystanie z nich było w pełni bezpieczne, użytkownicy powinni być świadomi wszelkich potencjalnych zagrożeń. Warto się zastanowić czy taki modny gadżet to na pewno dobry prezent, na przykład dla nastolatka.

Przebiegłe AGD

Korzystając z inteligentnych akcesoriów, dobrze także przemyśleć zarówno potencjalne ryzyko, jak i korzyści płynące z posiadania układu Wi-Fi wewnątrz nich. Nowoczesne rozwiązania smart home zdecydowanie usprawniają codzienne czynności i oszczędzają czas, mogą jednak generować potencjalne luki w systemie prywatnego bezpieczeństwa.

W przypadku czajnika bezprzewodowego iKettle cyberprzestępcy odkryli, że stosunkowo łatwo go oszukać w momencie przekazywania haseł bezprzewodowych w postaci zwykłego tekstu. Ich przejęcie umożliwia złośliwym podmiotom otwarcie drzwi do sieci Wi-Fi, a w dalszej kolejności kradzież danych osobowych.

Interesująca historia miała miejsce kilka lat temu w Rosji. W transporcie żelazek i innych sprzętów gospodarstwa domowego odkryto wbudowane w urządzenia chipy, które, po połączeniu z siecią Wi-Fi, miały rozprzestrzeniać złośliwe oprogramowanie, wysyłać spam oraz nagrywać dźwięk za pomocą niewielkich rozmiarów mikrofonu, co opisuje BBC.

Badanie przeprowadzone przez naukowców z firmy Check Point Software zajmujących się cyberbezpieczeństwem wykazało, że niektóre pralki, suszarki, lodówki, zmywarki i odkurzacze mogą zostać wykorzystane do szpiegowania nieświadomych użytkowników.

Problem dotyczy niemal wszystkich

Jak pokazują powyższe, przypadki nie tylko firmy czy instytucje borykają się z tematem cyberbezpieczeństwa. Kradzież danych i materiałów cyfrowych coraz częściej dotykają również zwykłego użytkownika w jego sferze prywatnej. Gdy pojawiają się wątpliwości czy konkretne urządzenie na pewno jest bezpieczne, warto skorzystać z konsultacji z doświadczonym w tej materii specjalistą.

Źródło: intive