Prezent na 30 urodziny. Niech nie da się go zapomnieć

Pożegnanie dzieciństwa

Jeśli wcześniej to do jubilata nie dotarło (a dociera rzadko), to w dniu trzydziestych urodzin zwykle już przychodzi ta refleksja, że chyba powoli trzeba dorastać. Wcześniej miało się okazję popełniać błędy i je naprawiać, a teraz warto już jednak przestać się mylić. Co nie oznacza, że trzeba od razu stawać się śmiertelnie poważnym. Dzieciństwo wypada jednak pożegnać z przytupem. Dlatego w ramach prezentu znajomi kupują trzydziestolatkom wyjścia na ekstremalne strzelnice, skoki spadochronowe albo loty widokowe. To tak, jakby powiedzieć, że dzieciństwo się kończy, ale dla dorosłych też są jeszcze ciekawe zabawy.

Nauka radości

Takie niematerialne prezenty mają w sobie coś bardzo ważnego, a mianowicie świetnie uzmysławiają, że może i skończył się już okres beztroski, ale nawet trzydziestolatek ma prawo i obowiązek wobec siebie, żeby w swoim życiu szukać czegoś emocjonującego. I nie powinny to być karty z Pokemonami, tylko przeżycia. Granica między dzieciństwem a dorosłością nie przebiega tam, gdzie zabawa znika, tylko tam, gdzie zabawa ze sfery przedmiotów przesuwa się w sferę pamięci, emocji i przeżyć. W końcu dorosłość to tylko słowo. Zgoda – dla posiadacza przeciętnie polskiego charakteru kojarzy się z nudą, zrzędliwością, gderliwością i niezadowoleniem, ale czas z tym wreszcie skończyć!

Urodzinowe łamanie barier

Niezwykłe prezenty dla trzydziestolatków: wyprawy off-roadowe, przeloty nad wybrzeżem, strzelania z prawdziwej broni i wiele podobnych pomysłów mają w sobie coś, czego wcześniej prawie nie da się odkryć. Po pierwsze są to wyzwania, o których się marzy, więc ich spełnienie samo w sobie będzie już miało niezwykły urok, a po drugie, udowadniają, że w życiu deadline z korporacji to naprawdę nie jest jedyne wyzwanie. Każdy z prezentów – również te zdecydowanie mniej ekstremalne, jak na przykład pobyt w spa – ma dostarczyć przede wszystkim emocji. Trzydziestolatkom nie trzeba już kolejnych bibelotów do stawiania na półce, tylko raczej przypomnienia, że życie naprawdę nie musi się toczyć między domem a Mordorem.

Prezenty, które trudno zdobyć

Są takie prezenty, o których istnieniu wiele osób nawet nie wie: one faktycznie mieszczą się w sferze marzeń i zwykle leżą w szufladce z etykietą „to przecież niemożliwe". Jazda czołgiem? Jest. Skok ze spadochronem? Jest. A skok ze spadochronem z balonu? Też jest. Jazda supersamochodami i ultra szkolenia motocyklowe? Są. Rejsy jachtem? Też są. Zaraz obok romantycznych weekendów, wspólnych przygód i sesji relaksacyjnych w SPA. To wszystko naprawdę może się stać prawdą. A kiedy spełnić marzenia, jak nie na trzydzieste urodziny?