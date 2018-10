Prezent dla narzeczonego - 5 pomysłów na Dzień Chłopaka

Zacząć trzeba odważnie. Do odważnych świat należy, a Twój ukochany jest chodzącym dowodem na słuszność tego stwierdzenia. Gdzie on nie był? Czego nie próbował? Wydaje się, że niewiele tego zostało, ale to tylko tak wygląda. Tak naprawdę jeszcze cały świat do odkrycia i nie chodzi tylko o podróże. Plakat zdrapka #100 BUCKETLIST Life Edition to idealny prezent dla narzeczonego, który nie boi się osiągać nawet najbardziej szalonych albo ambitnych celów. Ten upominek nie dość, że podkreśli jego przebojowy charakter, to dodatkowo zainspiruje do nowych pomysłów. Plakat to świetny pomysł na prezent dla faceta, którego bez przerwy pcha w kierunku nowych przygód. Twój narzeczony wykorzysta podarunek do sięgania po kolejne wielkie marzenia, a przy okazji będzie miał fajną dekorację na ścianę. A po inne plakaty zdrapki zapraszamy na stronę.

No cóż, podczas spacerów z narzeczonym sama widzisz, że przynajmniej co druga mijana kobieta zerka na niego i aż strach pomyśleć, co mogłaby zrobić, gdyby nie było Cię w pobliżu. Ale jak tu nie spojrzeć w te oczy? Czasem na imprezach gadacie o przystojniakach z Hollywood, a Ty słuchasz i nie rozumiesz. Clooney? No bez przesady. DiCaprio? Chyba jakiś żart. Gosling? Nawet nie chce Ci się odpowiadać. Z wymienionymi panami jest wszystko w porządku, ale dla Ciebie po prostu nie ma bardziej przystojnego faceta niż Twój ukochany i Twoim zdaniem to on powinien spoglądać z okładek popularnych gazet. W takim wypadku mamy świetny pomysł na prezent dla narzeczonego. Okładka “Mr. Handsome” obramowana to zabawny upominek, który sprawi dużą przyjemność Twojemu wybrankowi. Wydruki obramowane wypełniają po brzegi półki MyGiftDNA. Sprawdź wszystkie!

Chłopaka Dzień istotnym wydarzeniem w roku jest. Jeśli jest ktoś, kto nie widział “Gwiezdnych wojen” to przepraszamy za przestawiony szyk zdania, błąd popełniony został celowo. Twój narzeczony ciągle marzy o tym, żeby zostać Jedi, w każde święta ogląda całą sagę, a podczas zakupów - pod pozorem znalezienia jakiejś zabawki dla swojego bratanka - gapi się na miecze świetlne i inne gadżety? Podaruj mu zatem coś związanego z jego ulubionymi filmami, ale bynajmniej nie zabawkę, ale coś dla dorosłych. Water - piersiówka z grawerem nawiązuje do specyficznego sposobu mówienia Mistrza Yody, a także do jednej z przyjemności, której dorośli ludzie czasem oddają się wieczorową porą. To pomysłowy prezent dla narzeczonego, fajna pamiątka i oryginalny gadżet. Jednym słowem, kupuj. A przy okazji obejrzyj inne prezenty dla konesera alkoholu na naszej stronie.

Ach ten Twój narzeczony! Nic, tylko by Cię cały czas rozpieszczał. Kiedy zastanawiacie się, co dziś na obiad, to tylko czekasz na to, by usłyszeć od niego “To dzisiaj ja ugotuję”. I wcale nie dlatego, że jesteś patentowanym leniem, ale on jest po prostu nie do pokonania w kuchni. Przyrządzi wszystko, na Waszych talerzach goszczą smaki całego świata, każda potrawa jest genialna i rozpływa się w ustach, a na koniec wyskakuje jeszcze z ciastem. Sama nie wiesz, czy goście przychodzą do Was tak chętnie, bo Was lubią, czy może chodzi o jedzenie… Tak czy siak jesteś prawdziwą szczęściarą, dlatego na Dzień Chłopaka możesz podarować coś, czym wyrazisz uznanie wobec kulinarnych dzieł ukochanego. Król kuchni - fartuch kuchenny będzie trafionym prezentem. Podobnie jak inne prezenty dla mistrza kuchni z naszego sklepu.

Czasem ciężko jest znaleźć odpowiednie słowa, by opisać wszystko, co czuje się do ukochanej osoby. Zwłaszcza jeśli tych komplementów ciągle przybywa. Wiadomo, wszystkiego naraz nie powiesz ani nie spiszesz, ale kto powiedział, że nie można się postarać. Nawet więcej, trzeba próbować, na przykład za pomocą tak niezwykle romantycznych podarunków. Kocham cię - wydruk obramowany to wspaniały prezent dla narzeczonego i jesteśmy pewni, że ukochany wzruszy się - nawet jeśli znakomicie to ukryje. Taka ozdoba będzie fantastycznie prezentować się na ścianie i na pewno znajdziecie dla niej miejsce we wspólnym mieszkaniu. A jeśli tego typu podarunki chwytają Cię za serce, koniecznie zobacz inne wydruki z życzeniami w naszym sklepie.

